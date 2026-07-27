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巴西豆在脫色程序「白土添加不足」 石崇良：應按照原料風險分級調整製程

要求重大風險食品廠提出安全監測計畫 石崇良：需報衛福部核定

中聯致癌油事件今（27）日公布苯駢芘超標事件，第三方獨立調查結果認定，原料放寬允收標準，加上製程風險控管未進行落實，沒有即時採取矯正措施等導致。根據調閱現場記錄，調查今年4月至今多筆巴西豆白土添加比例不足，衛福部長石崇良說，未來針對允收標準提出的安全監測計畫必須要報衛福部核定，用核定的程序確保監測計畫的適當性。行政院政務委員陳時中、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛及2位專家共同召開中聯致癌油事件調查記者會。食藥署南區管理中心主任魏任廷在報告調查結果時指出，中聯除了巴西豆驗收熱損粒管制基準從0.5%調整至5%以下，對於異常改善機制也未落實，也發現脫膠、脫色的程序上疑似有問題。魏任廷指出，調閱現場紀錄，也就是脫色操作紀錄表，今年4月至今多筆巴西豆白土添加比例不足，與管制基準不相符。石崇良指出，製程中「脫臭」溫度過高，是可能讓苯駢芘升高的，但在此次調查發現，中聯的溫度控管沒有問題的。他說明，苯駢芘是由黃豆原料帶進來，但這之中是可以透過製程過程降下，包括脫膠、脫色等。因此，石崇良認為，應按照原料的風險分級去調整製程。石崇良表示，當熱損粒較高時，製程風險也會較高。他提到，熱損率是一個預警指標，要強化後續製程的調整及監控，不是所有風險都一律採取標準製程。石崇良說，為了防止事件重演，後續會由專家討論，對於允收標準設定一致的絕對值，並針對高風險等重大食品廠商，要求提出安全監測計畫，也必須報請衛福部核定，確保監測計畫適當性。石崇良也說，中聯要由台中市核定後，才能復工，衛福部也會將報告及改善建議提供給台中市政府，過程中也會提供台中市必要協助。不過，在下架標準，中央第一時間要求的是20%以上產品下架，未來是否會採取全面性預防性下架。陳時中回應，「如果這樣做的話，很快大家都沒有東西吃了。」陳時中提到，政府本於科學進行分層管理，不會一個有問題就全部不能吃。他說，有問題時第一個預防要做好、出問題能及時解決，第三要解決社會問題。「食品安全本來就是一個非常科學化的事情。」陳時中指出，無法要求環境裡完全是零風險，曬太陽有風險、喝水也有風險，要將風險管制在合理可接受範圍，才是符合科學。