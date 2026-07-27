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主管機關歸誰？國防部與經濟部權責難劃分

法案名稱無共識 藍綠爆發中國共產黨質疑

立法院經濟委員會、外交及國防委員會聯席審查「無人載具條例」，共計有14個草案版本，經過近8小時的審查時間，終於在近17時審查完畢。由於多數條文都無法取得執政黨及在野黨委員共識，因此多數保留送政黨協商，經過1個月後冷凍期，最快8月28日可以表決。此次行政院、民進黨、國民黨、民眾黨提出各項「無人載具條例」草案版本，各版本最大爭議可歸類成兩部分。首先，行政院及民進黨認為，無人機相關預算應該要採取編列2100 億特別預算編列，原因包括可以確保長期穩定訂單，更關鍵在於2026年預算迄今7月底都尚未討論，若編列在公務預算，恐遭到立院占多數的在野黨杯葛。在野黨則主張，若以特別預算編列無人機預算將破壞財政紀律與立院監督，恐有「空白授權」疑慮。因此應明定每年 400 億元、6 年共 2,400 億元上限，並採逐年審查。第二大爭議是法條定位及主管機關。行政院及民進黨主張，《國防自主無人載具採購特別條例》草案，著重於國防需求與軍事採購，世界各國都是由國防機關來當作統籌，再加上行政院去年已通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，編列442億元，協助無人機產業發展，因此可以分割處理。相較之下，國民黨團與民眾黨團提出的草案均將重心放在產業與科技發展，主張應由經濟部擔任主管機關，僅國防採購部分再交由國防部統籌。立法院經委會、國防委員會今日審查14個草案版本，光是法案名稱就難以取得共識。民進黨立委鍾佳濱表示，14個版本共可以分為「純採購」、「純產業發展」、「採購與產業發展兼具」三大類，因為差異性大，應可分類處理。然而，執政黨與在野黨光在名稱就陷入「軍事採購還是產業發展」、「是否定位為『特別條例』」爭論不休。鍾佳濱更點名，國民黨立委賴士葆，自己提「發展條例」、「特別條例」兩個草案版本，不管決定通過哪個版本都是包牌，最終連法案名稱都無法聚焦，就決定保留送出委員會。另外，採購標的上也是各黨爭論重點。國防部長顧立雄強調，行政院版聚焦於「濱海決勝型」及「濱海攻擊型」等無人機與無人艇，但是部分委員將所有無人載具（含地面、水下）納入，會導致採購標的不明確，難以執行。對此，鍾佳濱則緩頰，部分委員所提出的版本固然廣闊，但以「大貓走大洞，小貓也能走大洞」比喻，認為若是採購標的較為廣闊，讓行政院未來採購時有更多彈性，未必要拘泥於院版狹窄定義。而委員會中間討論到無人機測試場域，民進黨立委邱議瑩批評，國民黨要求規劃3處軍民共用測試場域，但是軍事作戰模擬不宜在民間業者前測試，「這樣是讓誰看」，暗示國民黨版本也不是他們提出，而是「中國共產黨版本」，讓雙方情緒高漲。而經過近8小時的審查，多數版本條文難以取得共識，最終經濟委員會召委、民眾黨立委洪毓祥決議保留送出委員會，交由政黨協商。