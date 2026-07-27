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▲「2026台灣連鎖加盟創業大展－高雄展」集結近百家品牌、200個展位，橫跨餐飲、零售、美容、智慧服務及AI科技應用等多元產業。（圖／台灣連鎖加盟促進協會提供）

2026台灣連鎖加盟創業大展－高雄展將於7月31日至8月3日在高雄展覽館盛大登場。台灣連鎖加盟促進協會表示，展覽集結近百家品牌、200個展位，橫跨餐飲、零售、美容、智慧服務及AI科技應用等多元產業，預估將帶動超過800家新店設立、創造3,000個就業機會，整體商機上看12億元。此外，高雄展更肩負為今年10月「2026世界連鎖加盟年會」暖身的重要任務，提前展現台灣連鎖品牌的創新實力與國際競爭力。本屆高雄展一大亮點，是台灣連鎖加盟促進協會再次攜手農業部，在8月1日~8月2日兩天舉行「2026國產鮮乳戰鬥陀螺爭霸賽」，將創意娛樂結合食農教育，打造全台首創鮮乳主題陀螺競賽。活動祭出總價值超過30萬元的日本限量戰鬥陀螺獎品，並規劃成人組、兒童組同步競技。除了精彩賽事之外，展覽期間也將安排人氣網紅見面會，邀請知名創作者親臨展場與粉絲互動。展覽現場則集結手搖飲、特色餐飲、智慧零售、AI應用及自動化設備等多元品牌，包括TEA TOP第一味、鮮茶道、CoCo都可、娜娜福等知名品牌皆將進駐展場，同時展示智慧點餐、自助結帳、智慧販賣機及無人零售等創新商業模式，反映AI科技正逐步改變商業服務業經營型態，也讓創業模式朝向高效率、低人力成本與智慧管理發展。台灣連鎖加盟促進協會指出，今年成功取得2026世界連鎖加盟年會主辦權，屆時將有來自全球各國加盟協會、品牌企業及國際買主齊聚台灣，結合世界加盟年會、亞太加盟年會、台灣國際加盟大展、國際論壇及商務媒合等系列活動，打造亞洲重要的連鎖商業交流平台。高雄展正好扮演世界加盟年會前哨站的角色。隨著世界加盟年會即將在台灣舉辦，協會將持續串聯中央、地方政府及產業界資源，協助更多台灣品牌走向國際，也邀請有志創業民眾把握高雄展機會，掌握最新創業趨勢。