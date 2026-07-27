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台北市長蔣萬安今（27）日上午接受媒體專訪時，再度拋出倒閣，強調若能透過倒閣讓卓榮泰為毒油事件下台負責，這當然是一個最好的方式。對此行政院回應，地方市政屬地方首長職責，提出不信任案則是立法院依憲政機制行使的職權，現階段立法院最重要的工作，是儘速完成今年度中央政府總預算案審議。對於蔣萬安繼去年檢方偵辦國民黨罷免綠委幽靈連署後，今日接受專訪再次拋出倒閣。行政院發言人李慧芝回應表示，地方市政屬地方首長職責，提出不信任案則是立法院依憲政機制行使的職權；現階段立法院最重要的工作，是儘速完成今年度中央政府總預算案審議。李慧芝指出，今年度中央政府總預算案送交立法院迄今已333天，審議延宕已創下歷史紀錄。依《預算法》規定，明年度中央政府總預算案將於下個月依法送交立法院，若今年度預算案仍未完成審議，恐出現兩個年度總預算案同時待審的情形，希望立法院儘速履行憲政職責，完成今年度中央政府總預算案審議，避免因政治算計持續延誤，影響各項民生政策及國家建設進度。