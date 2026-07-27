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▲紐約尼克保留大部分冠軍陣容，在《Bleacher Report》最新戰力榜中續居聯盟第1。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克終結長達53年的冠軍荒後，NBA各隊也在休賽季掀起軍備競賽，其中最震撼的操作，莫過於41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以2年800萬美元合約加盟費城76人，聯手恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與新援布朗（Jaylen Brown），組成豪華四核心。《Bleacher Report》在自由市場開啟後重新評估聯盟戰力，76人由原本第18名暴升至第6，但仍未進入前5；衛冕軍尼克則守住榜首，馬刺、雷霆、塞爾提克與灰狼依序排名第2至第5。76人無疑是今夏最大贏家。詹姆斯雖已進入生涯第24季，仍具備組織與比賽掌控能力，搭配恩比德、馬克西及布朗，先發天賦堪稱聯盟頂級；西蒙斯（Anfernee Simons）等人領軍的板凳，也能補充外線火力。不過4名核心都需要大量球權，如何分配進攻角色將考驗教練團。更大的隱憂則是詹姆斯年齡與恩比德傷病史，只要兩人無法保持健康，76人的豪華紙面陣容便可能大打折扣。馬刺在文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍下，上季打出62勝並闖進總冠軍賽，哈珀（Dylan Harper）與卡斯爾（Stephon Castle）持續成長，排名第2；64勝的雷霆雖因薪資壓力犧牲部分板凳深度，仍憑藉年輕核心與完整體系位居第3。尼克今夏成功保住大部分冠軍先發班底，僅失去羅賓森（Mitchell Robinson），並補進德拉蒙德（Andre Drummond）填補禁區。以陣容默契與衛冕經驗來看，尼克仍被評為聯盟最完整球隊，也是新賽季所有爭冠隊伍追趕的目標。