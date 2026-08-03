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「我自己生的Baby，不讓我抱。」

▲別的媽媽和家人歡度母親節時，何欣純忙著在菜市場發送康乃馨。（圖／翻攝何欣純臉書 ,2026.08.03）

「女兒開始跟我比較親，是從小學開始。」

「現在最喜歡做的事，就是和女兒聊天。」

爽朗笑聲和甜甜的招牌梨渦，以及因「為民喉舌」過度使用的微啞煙酒嗓，是立法委員何欣純給人的第一印象，29歲當選議員、39歲成為立委，還多次拿下選區最高票，無論面對選戰或政治攻防，她總給人堅定、樂觀的感覺，彷彿任何困難都難將她擊倒。除了「媽媽」這個角色。很多人會說「我是成為媽媽之後，才開始學著當媽媽。」接受《NOWNEWS》專訪時何欣純坦言，自己的「學習當媽媽」的過程比別人更漫長、有更多缺憾。成為公眾人物後談戀愛、結婚生子，「我先生後來才知道，政治人物的時間不屬於家人的。」婚姻需要磨合，從政更要付出時間，剛坐完月子她就忙著出門跑行程，女兒只能拜託婆婆、先生和大嫂帶。說到這裡她眼眶忍不住泛紅，努力擠出一個不太好看的笑容，那是一個媽媽最心酸的瞬間，「我每次想到這件事都很想哭」，即使事隔1、20年，襁褓嬰兒抗拒母親的真實反應，仍在她心裡留了傷。「孩子會聞媽媽的味道、用味道認人，平常習慣誰抱，就會找誰，那是生存本能。」她從不是能被信靠的臂彎，只能默默放下驚惶掙扎的嬰兒，把眼淚吞回去，轉身服務選民。孩子漸漸長大，長期的親職虧欠讓情緒潰堤，女兒哭著問她「為什麼別人的爸爸媽媽都可以來參加班親會、看小朋友表演，妳卻從來沒出現？」那句話狠狠刺進心裡。不去，有兩個原因，除了太忙，她貼心地覺得，政治人物以家長身分出現，往往帶給學校或其他家長額外壓力，或許此刻，何欣純投射了童年渴望的「平淡過日」，希望孩子不被標註「某某議員的小孩」，在單純環境長大，卻忽略時空背景不同。那一刻她突然想起自己的童年，那個自小失去父親、母親總是在外奔波、被「輪流養大」的小女孩，長大後竟成為另一個讓孩子失望的媽媽。光是內疚解決不了問題，不想讓孩子複製童年遺憾，兩個女兒讀小學後，何欣純嘗試帶她們參與假日行程。車上時間成為母女最珍貴的相處時光。她分享今天拜訪哪些地方、遇見哪些人，也聽女兒聊學校、朋友和青春期的小煩惱，在聊天當中慢慢把母女感情找回來。她坦言這段修補親子關係的過程，也是自我修補。「小時候，我對媽媽從政是有怨懟的。」角色互換後，她越來越懂身為公眾人物的蠟燭多頭燒，更不希望孩子用同樣的眼光看自己。接受《NOWNEWS》專訪時，記者問及女兒政治傾向若和自己不一樣，該如何面對？何欣純透露，多年來刻意把政治隔絕家門之外。女兒除了知道媽媽是民進黨立委，她告訴孩子「18歲以前，媽媽不會跟妳們談政治。」何欣純希望孩子先學會獨立思考，而不是全盤接收父母的政治立場，「等妳們長大、建立自己的判斷力，再決定相信什麼。」自己的政治意識在大學被啟蒙，何欣純現在也會和念大學的大女兒聊公共議題；至於還在讀高中的小女兒，她依舊不談政治。「我希望她們明辨是非，這是身為媽媽的期待，比孩子要支持哪個政黨更重要。」聊韓劇、聊偶像、聊演唱會，也聊年輕人的想法。「我最愛問她們，一般人是怎麼想的。」她認為政治人物很容易活在同溫層，以為每個人都知道「今天你不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，孩子總會直白地提醒她，許多人根本沒有這些背景知識，「你覺得很重要的政策，別人不一定在乎」。最常讓她哭笑不得的，是女兒讀公民科時，講出許多高中生的心聲，「這些法律不是你們立法委員訂的嗎？你們為什麼要訂那麼難的法律？為什麼課本要寫得這麼難？」說著說著她放聲大笑。那一刻她不是立法委員，也不是台中市長參選人。她只是兩個女兒眼中，會被吐槽、樂意陪聊天、還在努力學習當媽媽的平凡母親。那些曾經錯過的擁抱、錯過的班親會、錯過的陪伴，正一點一滴填補回來。