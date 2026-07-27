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美國職棒大聯盟（MLB）交易大限倒數計時，各支爭冠勁旅紛紛展開搶人大戰。然而，目前以67勝39敗、勝率.632穩居國聯西區龍頭，並領先第二名響尾蛇高達12場勝差的洛杉磯道奇隊，在專家眼中竟是「最不需要大補強」的球隊。前大聯盟總經理（GM）鮑登（Jim Bowden）在美媒《The Athletic》撰文分析，道奇陣容很完整，交易大限前最重要的並非買進大咖即戰力，而是只要「保持健康」就足以邁向冠軍。曾任紅人隊與國民隊總經理的資深專家鮑登（Jim Bowden），近日在《The Athletic》針對22支具備季後賽競爭力的球隊進行補強策略分析。談到目標挑戰世界大賽3連霸的道奇隊，鮑登給出的結論相當直接：「道奇不需要為了補強大聯盟名單而特別去交易任何人，他們現在最需要的，只是等待故障的傷兵們陸續歸隊、讓團隊恢復到健康的狀態。」鮑登指出，在擁有大谷翔平、山本由伸等頂級球星坐鎮的情況下，道奇隊的核心陣容已經非常強大。比起盲目投入交易市場，設法讓現有主力以完全體的狀態進軍季後賽，才是球團的當務之急。雖然不急著補強，不過鮑登提到道奇高層在交易大限前還是有一項潛在任務，那就是調整農場體系內部的平衡。他分析，道奇目前擁有大量外野潛力新秀，因此球團可以考慮將部分外野新秀作為交易籌碼，換取評價相當的內野手或投手新秀，讓農場人才配置更加完整，「道奇農場擁有許多外野好手，因此可以考慮用其中幾位換取同等級評價的內野或投手潛力股，重新調整整個農場結構。」事實上，道奇近期已經展開相關布局。球團在7月20日宣布，透過交易送出投手弗拉索（Nick Frasso）以及外野手維杜雷克（Lundin Vidurek），從科羅拉多洛磯換來投手哈爾博森（Seth Halvorsen），證明球團確實有在持續微調投手陣容與農場結構。