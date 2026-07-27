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37歲百萬YouTuber Joeman（九妹，本名翁雋明）16年前創立個人頻道，影片主題涵蓋3C產品評測、億萬豪宅開箱和奢華與平價的美食、住宿或物品對比等，高人氣和點閱率為他賺進大把鈔票，據傳，Joeman的月收入平均達數百萬元、年收入千萬元起跳，個人身價粗估早已經破億元，總資產更曾經被推估擠進全台前1%行列，相當驚人。Joeman的收入主要為YouTube廣告分潤、大型商業業配、團購、聯名商品、副業營收及房地產配置，過去業內和媒體曾經大約估算他的單月營利與接案高峰期可達數百萬元，年收入常達千萬級別，但本人也經常強調，收入隨著流量與專案情況會有大幅度波動。據了解，Joeman曾經公開透露自己在31歲時總資產就已經有5000萬元，在2020年左右，他表示自身淨資產達到全台灣前1%的邊緣，而本人也說其資產配置中有很大一部分重壓在房地產和股票投資上，坦言若要再往上擠進前0.1%的超級富豪階層，門檻和難度都太高。至於房產部分，Joeman曾經自曝名下有超過2間房子和很多停車位，去年8月左右，他在影片中介紹甫低調入住的新莊上億豪宅「遠雄九五」新家，加上2020年斥資1200萬元買下的八里「昇陽九樂」至少擁有兩套不動產。Joeman說自己超過5成的資產重壓房地產上，是基於對房子的喜好與情感，但認為台灣有戰爭的風險，並不建議一般民眾也跟進重壓。