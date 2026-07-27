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7批苦茶油產品完成下架 新北衛生局已連淨命22日起暫停作業

新北衛生局及衛福部食藥署22日表示，「連淨綠色科技股份有限公司」於21日晚間自主通報製造的「連淨苦茶油」產品檢出苯駢芘2.9ppb不符規定。而新北衛生局與食藥署前往查核，食藥署帶回5件產品檢體協助檢驗。食藥署今（27）日公布，帶回檢體有4批不合格。針對「連淨苦茶油」驗出苯駢芘超標，新北衛生局會同衛福部食藥署日前往現場查核，並帶回5批檢體檢驗。食藥署長姜至剛今日說明，針對業者自主通報7批產品，其中2批檢出BaP 2.9 ppb，其餘5批由新北市衛生局抽驗、食藥署攜回檢驗，經食藥署檢驗苯駢芘檢驗結果，「其中4批次不合格。」姜至剛指出，食藥署已將5件苦茶油產品檢驗結果提供給新北市衛生局，並提醒新北市衛生局監督業者依規定下架回收銷毀、及落實新北市衛生局所命苦茶油產品停止販賣等事。姜至剛也表示，新北市衛生局已命業者將使用相同原料製成7批苦茶油產品，於7月23日中午前完成下架；另外針對連淨公司產製的其他批次苦茶油產品，衛生局命業者自7月22日起暫停作業及停止販賣。