占卜師「道境塔羅」分析今（28）日十二生肖工作運勢與建議。屬龍身心疲憊，找時間休息，別撐到極限，屬猴容易因外界評價影響自己，建議持續累積，不用急著證明自己。
鼠
努力未必立即獲得肯定，容易因外界評價影響信心。建議專注做好自己的事，成果終究會被看見。
牛
容易因過度追求成果或掌控而讓自己壓力倍增。建議適時放鬆，不要凡事都想一手掌控。
虎
今天容易因準備不足或粗心而出現失誤。建議重要事情多確認一次，不要急著往前衝。
兔
合作運勢提升，適合與同事、夥伴共同完成重要任務。建議保持良好溝通，互相信任將帶來更好的成果。
龍
身心較為疲憊，容易因長時間忙碌而影響效率。建議適時休息，別勉強自己撐到極限。
蛇
今天適合放慢步調，整理思緒與工作進度。建議先完成手上的事情，再規劃下一步，效率反而更高。
馬
容易因悶著不說或過度封閉自己而錯失協助。建議主動與他人交流，不要一個人扛所有問題。
羊
思緒清晰、判斷力佳，適合處理重要決策或分析問題。建議相信自己的專業，以理性面對挑戰。
猴
容易因外界評價而感到挫折，努力暫時沒有得到預期回報。建議持續累積實力，不必急著證明自己。
雞
內心開始思考新的方向，可能想離開舒適圈或調整目標。建議先釐清真正想要的，再採取行動。
狗
競爭增加，容易遇到不同意見或挑戰。建議保持冷靜，把壓力化為成長的動力。
豬
充滿行動力與學習熱情，適合接受新的任務與挑戰。建議把握今天的衝勁，勇敢跨出第一步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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努力未必立即獲得肯定，容易因外界評價影響信心。建議專注做好自己的事，成果終究會被看見。
牛
容易因過度追求成果或掌控而讓自己壓力倍增。建議適時放鬆，不要凡事都想一手掌控。
虎
今天容易因準備不足或粗心而出現失誤。建議重要事情多確認一次，不要急著往前衝。
兔
合作運勢提升，適合與同事、夥伴共同完成重要任務。建議保持良好溝通，互相信任將帶來更好的成果。
龍
身心較為疲憊，容易因長時間忙碌而影響效率。建議適時休息，別勉強自己撐到極限。
蛇
今天適合放慢步調，整理思緒與工作進度。建議先完成手上的事情，再規劃下一步，效率反而更高。
馬
容易因悶著不說或過度封閉自己而錯失協助。建議主動與他人交流，不要一個人扛所有問題。
羊
思緒清晰、判斷力佳，適合處理重要決策或分析問題。建議相信自己的專業，以理性面對挑戰。
猴
容易因外界評價而感到挫折，努力暫時沒有得到預期回報。建議持續累積實力，不必急著證明自己。
雞
內心開始思考新的方向，可能想離開舒適圈或調整目標。建議先釐清真正想要的，再採取行動。
狗
競爭增加，容易遇到不同意見或挑戰。建議保持冷靜，把壓力化為成長的動力。
豬
充滿行動力與學習熱情，適合接受新的任務與挑戰。建議把握今天的衝勁，勇敢跨出第一步。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。