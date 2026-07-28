小孟老師分析今（28）日十二星座運勢。天蠍座在工作上受到主管認同，貴人是牡羊座；牡羊座有望談成生意，貴人是雙子座，雙子座記得微笑待人，貴人是處女座。
牡羊座：
工作：可望談成生意
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：加強風控規避
牡羊幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座：
工作：反應能力快速
感情：愛情有吸引力
財運：規避財務虧損
金牛幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：微笑待人處事
感情：激情保持長久
財運：瞭解滿足市場
雙子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙子
巨蟹座：
工作：職場良好互動
感情：珍惜眼前豔遇
財運：提高市場認知
巨蟹幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：射手
獅子座：
工作：同事互相幫忙
感情：伴侶更加支持
財運：掌握賺取利潤
獅子幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子
處女座：
工作：說好話得人緣
感情：呈現滿滿幸福
財運：把握追求收益
處女幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
天秤座：
工作：事業大有助益
感情：感情產生共鳴
財運：提高投資績效
天秤幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
天蠍座：
工作：受到主管認同
感情：得到情人重視
財運：謹慎決策發展
天蠍幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
射手座：
工作：態度決定一切
感情：戀情進展順利
財運：堅持誠信原則
射手幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
魔羯座：
工作：增加自我專業
感情：心意相通靈犀
財運：保持追求收益
魔羯幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：天蠍
水瓶座：
工作：專業能力增強
感情：美好時光甜蜜
財運：穩健長期投資
水瓶幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙魚座：
工作：重視信用承諾
感情：熱情洋溢浪漫
財運：提高產值效率
雙魚幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：雙魚
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
工作：可望談成生意
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：加強風控規避
牡羊幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座：
工作：反應能力快速
感情：愛情有吸引力
財運：規避財務虧損
金牛幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：巨蟹
雙子座：
工作：微笑待人處事
感情：激情保持長久
財運：瞭解滿足市場
雙子幸運色：紅色
貴人：處女
小人：雙子
巨蟹座：
工作：職場良好互動
感情：珍惜眼前豔遇
財運：提高市場認知
巨蟹幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：射手
獅子座：
工作：同事互相幫忙
感情：伴侶更加支持
財運：掌握賺取利潤
獅子幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子
處女座：
工作：說好話得人緣
感情：呈現滿滿幸福
財運：把握追求收益
處女幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：處女
天秤座：
工作：事業大有助益
感情：感情產生共鳴
財運：提高投資績效
天秤幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛
天蠍座：
工作：受到主管認同
感情：得到情人重視
財運：謹慎決策發展
天蠍幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
射手座：
工作：態度決定一切
感情：戀情進展順利
財運：堅持誠信原則
射手幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：水瓶
魔羯座：
工作：增加自我專業
感情：心意相通靈犀
財運：保持追求收益
魔羯幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：天蠍
水瓶座：
工作：專業能力增強
感情：美好時光甜蜜
財運：穩健長期投資
水瓶幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
雙魚座：
工作：重視信用承諾
感情：熱情洋溢浪漫
財運：提高產值效率
雙魚幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：雙魚
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。