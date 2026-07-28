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小孟老師分析今（28）日十二星座運勢。天蠍座在工作上受到主管認同，貴人是牡羊座；牡羊座有望談成生意，貴人是雙子座，雙子座記得微笑待人，貴人是處女座。牡羊座：工作：可望談成生意感情：甜蜜依偎浪漫財運：加強風控規避牡羊幸運色：黃色貴人：雙子小人：水瓶金牛座：工作：反應能力快速感情：愛情有吸引力財運：規避財務虧損金牛幸運色：黑色貴人：獅子小人：巨蟹雙子座：工作：微笑待人處事感情：激情保持長久財運：瞭解滿足市場雙子幸運色：紅色貴人：處女小人：雙子巨蟹座：工作：職場良好互動感情：珍惜眼前豔遇財運：提高市場認知巨蟹幸運色：紫色貴人：魔羯小人：射手獅子座：工作：同事互相幫忙感情：伴侶更加支持財運：掌握賺取利潤獅子幸運色：白色貴人：雙魚小人：獅子處女座：工作：說好話得人緣感情：呈現滿滿幸福財運：把握追求收益處女幸運色：灰色貴人：天秤小人：處女天秤座：工作：事業大有助益感情：感情產生共鳴財運：提高投資績效天秤幸運色：金色貴人：水瓶小人：金牛天蠍座：工作：受到主管認同感情：得到情人重視財運：謹慎決策發展天蠍幸運色：金色貴人：牡羊小人：魔羯射手座：工作：態度決定一切感情：戀情進展順利財運：堅持誠信原則射手幸運色：玫瑰色貴人：金牛小人：水瓶魔羯座：工作：增加自我專業感情：心意相通靈犀財運：保持追求收益魔羯幸運色：卡其色貴人：射手小人：天蠍水瓶座：工作：專業能力增強感情：美好時光甜蜜財運：穩健長期投資水瓶幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：牡羊雙魚座：工作：重視信用承諾感情：熱情洋溢浪漫財運：提高產值效率雙魚幸運色：卡其色貴人：天蠍小人：雙魚