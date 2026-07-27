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不只是半導體製造 熊本知事：未來朝向創新基地

工研院今（27）日與三井不動產、熊本科學園區營運管理及交流中心（KSCM）簽署合作備忘錄（MOU），三方將以熊本科學園區為交流據點，聚焦汽車、機器人、AI及相關半導體供應鏈，整合台日雙方的技術、產業與研究資源，推動技術驗證、產品優化及供應鏈對接，逐步建構涵蓋研發、驗證、量產及市場應用的完整合作模式。工研院副院長胡竹生表示，工研院長期以支持台灣產業創新升級、促進研發成果落地及拓展國際合作為重要使命，未來將持續發揮技術研發與產業鏈結能量，串聯台灣企業及研究機構，盤點具合作潛力的技術與應用議題，協助台灣產業拓展國際合作機會，提升技術能量與全球競爭力。熊本縣知事木村敬表示，熊本縣以台灣科學園區的發展經驗為借鏡，積極推動「熊本科學園區願景」，期望藉由產官學協力，加速創新研發、人才培育及半導體產業生態系建構。未來亦期盼結合工研院的研發能量與產業鏈結經驗，進一步深化台日產學合作，推動熊本從重要的半導體製造據點，逐步發展為匯聚全球人才、孕育前瞻技術及帶動未來產業發展的創新基地。三井不動產本部長細田恭祐強調，三井不動產與熊本縣共同推動熊本科學園區創新創發區域，期望透過KSCM及完整的企業支援機制，匯聚日本國內外企業、學研機構與行政資源並從熊本向全球發信嶄新的創新價值。KSCM理事須永尚指出，KSCM未來將扮演熊本科學園區創新創發區域的營運及合作樞紐，提供企業進駐、合作媒合、研發支援及行政服務。透過與工研院及三井不動產合作，以及熊本縣的支持，將進一步串聯日本材料、設備、零組件及學研機構與台灣半導體產業，促進雙方在後段製程、先進封裝及相關應用領域展開合作。