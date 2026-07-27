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▲震旦通訊全台共有56家實體門市，包含全台24家大全聯/全聯的店中店，提供消費者更便捷的專業服務。（圖／震旦通訊提供）

父親節將至，送上一支實用又貼心的AI手機，成為不少民眾表達心意的首選。震旦通訊即日起至7月31日推出「寵愛老爸－父親節專案」，精選SHARP、SAMSUNG及HONOR三款人氣AI手機祭出限時優惠，不僅享有超值價格與多重好禮，活動期間購買指定機型，再享刷卡不加價、分期0利率不加價，搭配震旦通訊「手機實價登錄」透明價格機制，讓消費者放心買。震旦通訊總經理謝明朗表示，父親節是許多家庭換機的重要檔期，今年除了推出多款熱門AI手機優惠，更針對指定機型加碼提供刷卡、分期0利率不加價，希望降低消費者購機負擔。同時，我們持續推動「手機實價登錄」，堅持價格公開透明，讓消費者不用擔心付款方式影響成交價格，真正買得安心、買得放心。本次活動中， SHARP sense10（8GB／256GB）優惠價10,990元，贈送手機保護殼、螢幕保護貼，加碼贈送日本FINAL ZE300主動式降噪真無線藍牙耳機； SAMSUNG Galaxy A57（12GB／256GB）優惠價13,990元，以AI智慧功能、流暢效能及高CP值成為父親節熱門送禮首選；主打AI影像與時尚外型的HONOR 600（12GB／256GB）優惠價19,900元，加贈「寵爸購物金2,000元」，全館商品皆可現抵現折。三款指定機型活動期間同步享有刷卡、分期0利率不加價優惠，讓消費者購機更無負擔。除了父親節優惠外，震旦通訊也持續以完整服務打造安心購機體驗，提供十大核心優勢，包括多元支付、0利率分期、手機保險諮詢、舊機高價回收、專業門號健診、免費手機功能教學、五星級資料移轉、官網下單門市取貨、SHARP智慧家電體驗，以及「手機實價登錄保障」，從購機、資費到售後服務皆提供一站式專業協助。震旦通訊表示，AI手機已成為現代家庭不可或缺的智慧夥伴，消費者購機不僅重視規格，更重視價格透明、服務品質與售後保障。未來將持續秉持「手機超便宜、服務超滿意」的品牌精神，提供最具競爭力的商品與最值得信賴的服務。「寵愛老爸－父親節專案」即日起至7月31日於全台震旦通訊門市同步展開，優惠商品數量有限，售/送完為止。