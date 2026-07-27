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▲計畫團隊定期追蹤復育場域的水質變化。（圖／業者提供）

▲中興大學林幸助教授團隊於復育場域建立長期的藍碳科學監測模式。（圖／業者提供）

▲研究人員於紅樹林復育場域進行土壤採樣與監測作業。（圖／業者提供）

▲團隊自 2025 年起定期追蹤植株生長狀況，復育場域共種植了 3,200 株紅樹林。（圖／業者提供）

台灣大哥大呼應 7 月 26 日「保護紅樹林生態系統國際日」，今(27)日首度於國內公開「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」科學實驗成果。位於台南市台江國家公園、面積 2.7 公頃的紅樹林復育場域，經長期監測證實已從碳排放(源)成為碳吸存(匯)系統，土壤有機碳較種植紅樹林前基線增加 32%，不易分解的有機碳比例亦同步提高，顯示碳進入底泥後，逐步形成穩定的封存狀態。台灣沿海分布大量廢棄魚塭、鹽田與退化濕地，泰國、印尼、越南等東南亞國家亦留有大量廢棄養殖池。過去因缺乏複合式養殖操作方法，難以累積長期科學監測數據，無法轉化為具備國際認證效益的自然碳匯；台灣大與學術機構合作，自研發復育技術，於量測方法端建立資料，到串接產、官、學與社區形成藍碳復育與監測架構，可對外輸出成為東南亞、太平洋島國與中南美洲沿海廢棄魚塭的復育技術與碳匯量測範本，擴大全球沿海藍碳網絡。本計畫為國科會「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發」計畫重要成果，由中興大學林幸助教授團隊執行科學監測。場域共種植 3,200 株紅樹林，自 2025 年起，定期追蹤植株生長、土壤、水質及生物多樣性變化。監測結果顯示，場域每公頃每年碳吸存率達 54.75 公噸二氧化碳當量，整體碳匯效益達 102.2 公噸，建立紅樹林自然碳匯復育增匯的科學基礎。復育場域同步展現水質淨化與生物多樣性提升的共效益。復育場域對銨鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽及磷酸鹽的去除率介於 45% 至 88%，有助於降低沿海優養化水體的氮、磷負荷。生態調查則記錄到魚類、鳥類及底棲無脊椎動物的種類與數量均明顯增加。中興大學林幸助教授表示，本計畫結合自然增匯、永續養殖、水質淨化與生態系服務概念，發展全國首創之「紅樹林複合式養殖系統 (IMAS)」，作為因應氣候變遷與淨零轉型之創新自然解方，不但能將劣化且排放二氧化碳之沿海濕地，翻轉為吸存二氧化碳之碳匯，還提供具體科學數據，亦證實復育紅樹林能提升生物多樣性。本技術亦整合綠色金融、水質改善、海岸保護與社區永續等多元效益，結合「里海」理念，建立兼顧生產、生態與生活之藍碳治理模式。台灣大哥大同步攜手農業部生物多樣性研究所，將科學監測方法轉化為公民科學教材。截至 6 月底已完成 23 場校園推廣課程，帶領 403 位學童認識碳匯概念並參與生態觀測。下半年將辦理「紅樹林藍碳推廣種子教師工作坊」與「碳匯測量工作坊」，培訓在地社區志工與高中生投入紅樹林量測與資料紀錄。生物多樣性研究所表示，企業投入自然保育，不僅展現 ESG 精神，更是推動自然正成長 (Nature Positive)的重要實踐。未來將持續整合企業、政府、學研單位及地方社區資源，透過科學研究、棲地復育與環境教育，共同建立兼顧碳匯、生物多樣性及社區韌性的藍碳治理模式。台灣大哥大表示，自然碳匯是需要長期投入、科學監測與多方協作的永續工程。下一階段，台灣大將評估導入物聯網感測、影像回傳及通訊網路等科技，建立常態化、自動化的沿海生態監測機制，並對接國際藍碳方法學，提升數據的可比性及公信力，推進藍碳復育由單點實證走向長期、規模化發展。