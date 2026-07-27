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▲〈愛上你不是我決定〉音樂微電影找來《咒》的導演柯孟融執導，A-Lin（左）和蕭敬騰（右）難得以演員身分現身。（圖／記者朱永強攝影）

金曲歌王蕭敬騰與歌后A-Lin首度合作男女對唱作品〈愛上你不是我決定〉，並打造音樂微電影，今（27）日舉辦首映記者會，兩人在台上分享拍攝趣事。A-Lin被問到印象最深刻的橋段？她笑回：「都被剪掉了。」透露原本有哭戲，但最後都被刪掉，讓A-Lin幽默表示：「我覺得我是小陳意涵欸，我哭得多傷心。」而首度登上大螢幕的她看到畫面後也直呼：「沒想到我的臉這麼大，但蠻漂亮的。」真實反應笑翻眾人。〈愛上你不是我決定〉音樂微電影找來《咒》的導演柯孟融執導，A-Lin和蕭敬騰除了合唱新歌，也親自挑戰演戲，難得以演員身分現身。今天首次看到成品，A-Lin笑說：「沒想到我的臉這麼大，但蠻漂亮的。」並給自己的表現打上75分，看似相當滿意。不過，被問到印象深刻的橋段？A-Lin卻表示都被剪掉了，透露原本有拍攝哭戲，形容自己的演技說：「我覺得我是小陳意涵欸，哭得多傷心。」是否有詢問導演為何刪減？A-Lin則表示：「我沒有問，因為還是要看導演的感覺。」而一旁的蕭敬騰也建議可以將哭戲剪進歌曲MV中。A-Lin過去大多是客串或是本色演出，這次在劇中飾演賣房子的房仲，與蕭敬騰飾演的未成名畫家，展開一段曖昧。兩人事前為了詮釋角色做足功課，更找來金馬女配角陳雪甄擔任演技指導。A-Lin坦言一直覺得自己不太會演，結果卻意外受到好評，讓她覺得未來好像可以嘗試演戲，笑說：「接下來如果有導演們想找A-Lin演戲的話，歡迎！」另外A-Lin也透露最想嘗試的是演鬼片，被問到有沒有跟導演毛遂自薦爭取女主角？A-Lin則表示沒有，解釋說：「因為我對演戲還沒涉略這麼多，最多只有客串，希望自己多上一點表演課再去。」《愛上你不是我決定》音樂微電影除了是蕭敬騰睽違多年的戲劇演出，也是A-Lin首次挑戰以完整的角色在電影的規格大秀演技。兩人十分融入在角色之中，展現出不同以往的形象。微電影也刪掉色彩以黑白形式呈現，沒有過於鋪張或煽情的台詞，專注於兩位角色的情感表達，實際體驗歌曲想傳達的糾結，導演也將微電影精修成MV的形式，將於日後上架，供觀眾反覆回味。