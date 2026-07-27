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▲中鋼公司今(115)年6月稅前淨利增至新台幣14.66億元。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智分析，鋼鐵業已進入復甦週期，鋼鐵市場基本面穩健回升，朝正向發展。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司今(115)年6月稅前淨利增至新台幣14.66億元。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司今(115)年6月稅前淨利增至新台幣14億6千6百萬元，中鋼公司董事長黃建智分析，鋼鐵業已進入復甦週期，鋼鐵市場基本面穩健回升，朝正向發展。中鋼公司統計，中鋼公司今(115)年6月自結合併營收及稅前損益，營收新台幣279.94億元、月減7%，營業利益15.2億元、月減1%，稅前淨利14.66億元、月增8%。中鋼公司董事長黃建智表示，今(115)年6月鋼品銷售量為535325公噸，今(115)年累計鋼品銷售量為3744528公噸，6月稅前淨利增，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較5月增加，但銷售數量減少，導致營業利益兩期差異不大，另外，股利收入增加，致業外收入有利。黃建智並表示，中鋼公司今(115)年1至6月累計營收1680.03億元，與去(114)年同期持平，營業利益30.46億元、年增345%，稅前淨利23.39億元、年增249%，稅前淨利較去年同期稅前淨損有利，主要是鋼鐵業銷售數量增加，致營業利益增加，而外幣兌換利益減少，致業外收入不利。黃建智說，中東戰事再起波瀾，國際原油價格後勢走升機率仍高，美國通膨風險增溫，歐洲則採升息因應通膨壓力，中國大陸則面臨房市持續低迷的壓力，我國經濟呈現K型發展，雖高階科技供應鏈出口暢旺，帶動工業產值回升，但傳產持續面臨成長壓力。黃建智指出，在鋼鐵方面，國際鋼價走勢分歧，美國關稅政策與其內需下，當地熱軋行情仍位處高檔，歐盟削減進口鋼材免稅額度，供給限縮拉動當地鋼價正向發展，至於亞洲地區則進入傳統淡季需求疲軟，買盤觀望氣氛升高。