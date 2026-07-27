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冷氣到底該設幾度、開多久？

夏天睡覺冷氣該定時嗎？

睡覺該怎麼穿？

睡覺能吹電風扇嗎？

入睡前的燈光也是重點

每到夏天許多人對於溫度太高導致睡眠困難非常困擾，在睡覺時開冷氣的人越來越多，但冷氣該開幾度、開多久，都影響著睡眠品質。日本東京睡眠診所院長梶本修身醫師提醒，睡覺時冷氣別自己隨便關掉，若室內溫度上升，將影響一器官運作。根據MBS報導，梶本修身表示，睡眠時最需要好好休息的部位，其實不是肌肉或內臟，而是「大腦」。以全身器官發熱量來看，大腦是全身上下最高的器官；加上自律神經的中樞位於大腦，因此將大腦「冷卻」並讓它充分休息，才能達到真正意義上的「全身放鬆與恢復」。不論是夏天還是冬天，走完相同的距離，身體所產生的生理疲勞理論上是一樣的，但大家卻常覺得夏天比較容易感到累，研究指出，這並非單純因為流汗帶來的身體疲勞，而是因為大腦必須不斷發出「調節體溫、大量出汗」的複雜指令，導致「大腦疲勞，進而讓人感到全身倦怠」。該如何有效冷卻大腦？梶本修身指出，由於大腦的自律神經中樞鄰近鼻腔，因此透過鼻子吸入冷空氣，被視為冷卻自律神經中樞最有效的方法。在浴室泡澡過久會出現頭暈腦脹（泡過頭）的情況，就是因為浴室室溫過高，鼻腔吸入的空氣也是熱的，導致大腦溫度升高，這其實有可能導致中暑。鼻塞時人容易變得昏昏沈沈，這並非因為鼻塞導致缺氧，而是因為無法透過鼻腔散熱冷卻大腦所致。梶本修身指出，睡眠期間持續冷卻大腦非常重要，這意味著在睡覺時，讓冷氣保持運作以維持室內涼爽是必要的。梶本修身提到，大腦本身有其最舒適的感知溫度，而能讓大腦感到舒適的「室溫」約在 23度上下。不過這指的僅是整體室溫設定，若直接拿冷風對著頭吹是大錯特錯的。事實上，睡眠中「大腦」與「身體」所需的舒適室溫並不相同，大腦約為23度，但身體感到舒適的室溫則在26度上下。面對這個溫差該如何協調？他表示，冷氣設定溫度的最佳解答，就是取中間值的 24～25度。如果身體因寒冷而發抖，睡眠就會變淺，因此「冷卻頭部、保暖身體」是必要的，蓋被子睡覺非常有效。梶本醫師甚至認為，即使是夏天，使用冬季棉被也是可以的。只要將室溫調低至不覺得熱的程度，並蓋上冬被即可。梶本醫師強調，為了維持熟睡，正確做法是「一路開到天亮」。特別是住在鋼筋水泥建築大樓等集合式住宅的人更需注意。水泥牆面在白天吸熱蓄積，蓄熱的高峰期往往落在夜晚 11 點左右。隨著熱能陸續釋放，即使到了深夜戶外氣溫下降，室內溫度卻往往高居不下，這也是許多人在夜間室內中暑的主因。此外，室內濕度在睡覺時會持續上升。一方面是溫度下降導致相對濕度提高；另一方面，人體在睡眠中會排出 100cc 至 300cc 的汗水，汗水蒸發後便積聚在房間空氣中。特別是小朋友的出汗量大，更容易導致室內濕度暴增。濕度一高，中暑風險也會隨之攀升，不可掉以輕心。最後，整理了幾個能讓你成為「睡眠達人」的小細節：梶本醫師認為，即使是夏天，且具吸濕排汗功能的長袖、長褲睡衣，幫助汗水蒸發、調節體溫。同時應避免穿襪子睡覺，以免抑制腳底排汗。建議改穿護腿套保留腳底露出的空間為佳。梶本醫師提醒，切忌將風扇吹風口直接對著身體吹，即使開啟轉動功能，風也只會吹到身體的單側；一旦只有單側感到涼意，身體會產生錯覺而關閉全身的汗腺，導致體溫無法順利調節，最終反而演變成輾轉難眠的酷暑之夜。冷氣搭配風扇來「循環室內空氣」是沒問題的，但切記不可直吹身體。醫師建議，寢室燈光最好保持「全黑」。入睡前，可先將客廳燈光轉為暖色光或間接照明，讓光線漸進式變暗。滑手機只能到「準備洗澡前」。有些人喜歡帶手機進浴室，這容易導致泡澡時間過長、進而加熱大腦，應該盡量避免。