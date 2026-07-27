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立委賴瑞隆今（27）日在立法院表示，無人載具已是國防安全與全球科技競爭的戰略產業，因此針對行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例草案》，提出兩項關鍵強化版本，首先是將經費上限較行政院版增加300億元，讓國防部有餘裕依實際需求採購更多類型無人載具；其次是增列「其他無人載具」，避免採購範圍被現有機型綁死，提升國防採購韌性與科技迭代彈性。立法院經濟、外交及國防、財政三委員會今（27）日召開聯席會議，繼續審查無人載具相關條例草案，這次共納入14個版本，除行政院提出的《國防自主無人載具採購特別條例草案》，也包含賴瑞隆在內的委員版本也一併排入審查。立委賴瑞隆表示，無人載具已是國防安全與全球科技競爭的戰略產業，因此提出兩項關鍵強化版本，首先是將經費上限較行政院版增加300億元，讓國防部有餘裕依實際需求採購更多類型無人載具；其次是增列「其他無人載具」，避免採購範圍被現有機型綁死，提升國防採購韌性與科技迭代彈性。賴瑞隆指出，俄烏戰爭已證明，無人機、無人艇正快速改變戰爭型態，從情監偵、通訊、攻擊到後勤補給，都已成為不對稱戰力的重要環節；產業若要真正形成規模，則需要「穩定長單、規模量產、持續迭代」。賴瑞隆認為，國防採購與產業發展應相互支撐，但仍須專業分工，國防部應以作戰需求、資安與戰場效能為核心，經濟部則負責技術研發、供應鏈、測試驗證及國際市場布局。至於國產化，方向當然要提高自主能量，但各型無人載具技術成熟度不同，不宜以單一僵化比例綁住國軍採購，否則反而可能延誤新技術導入與戰力形成。賴瑞隆表示，這也是他主張「增加300億元、增列其他無人載具」的核心原因。台灣面對的不只是空中無人機需求，更有漫長海岸線、離島補給線與多變海域環境；若戰時遭遇封鎖，或平時面對灰色地帶襲擾、海域監偵及救災防護需求，都可能需要不同尺度、不同任務的載具。因此，除了既有攻擊型、監偵型無人機及小型無人艇，也應保留採購中大型水面無人載具（USV）、水下無人載具（UUV），並納入兼具偵蒐、救災防護與後勤支援型載具的空間，不能在立法當下就把未來五年的國防需求先壓縮。賴瑞隆強調，這次14個版本雖各有主張，但朝野最終都應回到兩個核心，如何最快形成國軍需要的戰力，以及如何藉由穩定需求帶動台灣自主產業。高雄擁有造船、港灣、鋼鐵、航太、電子與系統整合基礎，台船及相關供應鏈也具備投入無人艇、中大型無人載具研發製造的條件；未來更應堅持資安與非紅供應鏈，讓國防需求帶動研發、量產及國際布局。賴瑞隆再次呼籲朝野加速完成相關條例與預算審議，「法律要給國軍足夠的戰力選擇，也要給產業足夠的發展空間」，讓台灣建立真正有韌性、有自主能力、能打進民主供應鏈的無人載具國家隊。