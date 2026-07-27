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國小暑假作業要拍 Vlog！家長不會、親戚慘淪剪輯師

▲近年來學校除了紙本作業之外，也常常出線上題庫或是數位作業讓孩子適應數位環境。（示意圖／Pixabay）

孩子作業要拍 Vlog 怎麼辦？好用工具APP一次看

▲最速成的方式就是使用「Setlog」這款 APP，它可以透過當下拍攝的簡單幾段影片，快速製作成一部 Vlog。（圖／GooglePlay）

暑假轉眼間已經過了一半，許多家長也開始關心孩子的暑假作業進度。近期就有民眾在社群上發文抱怨，表示現在國小暑假作業居然包含拍攝與剪輯 Vlog，小學生本人根本還不會剪片，年過 45 歲的家長也束手無策，最後重擔全落在他這個幫忙帶小孩的親戚身上。話題曝光後也立刻吸引大批家長大吐苦水，直呼：但同時也有過來人提供速成解決的方法。近期有 Threads 網友發文抱怨，不懂小學暑假作業到底幹嘛要出 Vlog，5 年級小學生不會剪，家長超過 45 歲了也不會，變成他幫忙帶小孩還要負責剪片，讓他忍不住痛批：「這根本完全是大人的作業，不是小孩的！」原 PO 同時也疑惑，如果讓學生自己剪片的話，孩子不是又有名目可以滑平板嗎？抱怨文曝光後，立刻引發大批家長共鳴，紛紛表示以前還有手作燈籠之類的作業也都是苦到家長，更有人感嘆現在的教育很矛盾，一方面要求不要 3C 育兒，一方面又出 3C 作業。不過，也有一部分人抱持不同看法。有網友認為這聽起來很好玩，比小時候一直寫閱讀心得有趣多了；也有過來人分享，想當初國小的暑假作業也是 Vlog，其實操作並不難，開頭錄自己講話，後面疊照片跟影片就好，當時學校老師也有教怎麼使用威力導演。不少人認為現在剪輯工具太多了，拍 Vlog 或許比手作的美術作業還要簡單。不過暑假已經過了一半，開學時還是得繳出作業，不熟悉拍攝影片的家長該如何幫助孩子呢？其實目前市面上已經有許多剪輯輔助的程式，只需要透過手機就能簡單操作。最速成的方式就是使用「Setlog」這款 APP，它可以透過簡單幾段影片快速合成一部 Vlog。只要在一天當中隨手錄下幾秒鐘的短片，系統就會自動按時間軸將片段串聯，生成影片相當方便。但唯一的限制是，它只能拍攝與記錄當下的真實狀態，不能使用舊影片匯入，這對於影片製作完全不懂的家長來說，是一個非常值得考慮的途徑。當然，如果是對於剪輯已經略有概念的高手級家長，則可以另行考慮使用其他進階的影音剪輯軟體，或是利用 Canva 豐富的影音模板，陪著孩子一起設計出專業感十足的暑假 Vlog。