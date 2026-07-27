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台苯高雄林園廠將於10月1日停產，恐影響約160名第一線員工權益。國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日召開記者會，要求台苯優先留用願意轉任新事業的員工，並針對中高齡及年資較長者加碼保障；她也主張由高市府設立石化人才媒合專區，協助勞工轉往特化、高科技及其他高值化產業。針對台苯宣布高雄林園廠將自10月1日停產，恐影響160多位第一線勞工權益，國民黨高雄市長參選人柯志恩表達高度關切。柯志恩直言，高雄的發展不能過度集中在少數高科技業，傳產勞工的權益與薪資提升更是市長的首要責任，她將盡快安排時間與化工產業勞工展開面對面對談，以實際行動幫助基層勞工。柯志恩指出，台苯透過處分資產已順利回收約 19 億元現金，具備充足的資本進行半導體特化與綠能轉型。但她強調，企業在追求獲利轉型的同時，絕不能把風險與陣痛，單方面轉嫁給長期奉獻的高雄在地員工與家屬，她呼籲市府必須主動介入，落實「一個都不能少」的照顧機制。針對如何照顧石化業勞工與推動傳統產業轉型，柯志恩首先呼籲台苯安置方案 盡可能加碼中高齡員工保障，柯志恩認為，台苯手上具備足夠的營運現金，資方公佈的安置方案必須遵守《勞動基準法》法定資遣費標準，並針對年資較高、再就業困難的中高齡員工，盡可能做額外的生活津貼或退休加碼，保障勞工晚年生活。其次推動「廠區轉型內部留用」，柯志恩指出，台苯宣布未來將轉型聚焦於能源貿易、資產管理與再生能源三大主軸。柯志恩呼籲資方應優先開辦「內部轉型培訓專案」，針對意願留任者提供技能訓練，使其無縫接軌新事業，並強調若她未來當市長，也會增加企業盡到企業社會責任後的各種政策租稅獎勵可能。柯志恩也建議高市府能提供「跨企業職涯媒合」 成立「林園石化轉型人才媒合專區」。柯志恩呼籲市府應跨局處，結合勞工局與經發局，主動對接轄內及鄰近的高值化石化企業。柯志恩主張在林園設立「石化轉型人才媒合專區」，辦理客製化轉職媒合會，協助員工轉戰高科技或高毛利的特化產業。最後是爭取中央碳費挹注「勞工權益基金」，打造高碳排產業公正轉型安全網。柯志恩強調：「產業淨零轉型，不能遺落任何一個勞工家庭！」高雄承擔全國最高碳排與轉型陣痛，面對石化等傳統產業關廠或縮減規模，衝擊直接牽動家庭生計與子女教育，等「四大訴求與行動計畫」。柯志恩強調，高雄必須重新檢討目前的產業發展政策，並訂定可行的促進整體薪資提升與照顧方案。她將會以最快速度與第一線化工產業勞工展開對談，用最實際的政策行動，做高雄勞工最堅實的後盾！