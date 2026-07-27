歷經10年展店布局，遠雄流通完成汐止、台中及新竹三座iFG遠雄廣場串聯，正式跨入多據點營運階段。隨著台中店、新竹店同步加入營運，遠雄流通預估，首年整體營業額可望突破新台幣80億元，會員規模也將由目前百萬人提升至120萬人，並透過三館會員權益互通及集團資源整合，擴大生活消費版圖。
遠雄流通表示，台中店與新竹店同步開幕，不僅代表營運版圖擴張，也反映公司持續深耕實體零售市場的策略。未來三座商場將依據不同城市特性，發展差異化定位，並以生活體驗、會員經營及跨區資源整合作為核心，打造兼具購物、餐飲、娛樂與社交功能的生活型商場。
此次亮相的iFG遠雄廣場台中店，以全新打造的「城市花園」成為焦點。設計團隊參考韓國首爾汝矣島現代百貨花園空間概念，結合綠意景觀與休憩場域，並保留福湯岩盤浴、ROLLER186美式懷舊滑輪場及棒壘球打擊場等人氣設施，希望透過更多體驗元素，提升民眾停留時間與消費意願。
遠雄流通總經理曾玉鳳表示，近年消費型態已由商品購買逐步轉向體驗消費，商場功能也從傳統零售空間，延伸為結合娛樂、餐飲、休閒與社交的生活場景。因此，公司依各據點客群輪廓調整品牌與業種配置，台中店鎖定年輕族群及情侶客，新竹店聚焦科技家庭客，汐止店則以成熟生活圈及家庭日常消費需求為主，形成不同市場定位。
在營運策略上，台中店與新竹店娛樂體驗業種占比提升至三成，藉由餐飲、娛樂與生活服務等多元內容，強化「目的型消費」與「停留型經濟」效益。遠雄流通指出，今年下半年將持續進行品牌優化、空間活化及招商升級，提升商場競爭力與顧客體驗，並看好暑假及開幕檔期帶動買氣，預估三店同慶期間業績可望較平日成長約5%。更多活動資訊可至iFG遠雄廣場官方粉絲專頁查詢。https://www.facebook.com/iFGSquare/
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遠雄流通總經理曾玉鳳表示，近年消費型態已由商品購買逐步轉向體驗消費，商場功能也從傳統零售空間，延伸為結合娛樂、餐飲、休閒與社交的生活場景。因此，公司依各據點客群輪廓調整品牌與業種配置，台中店鎖定年輕族群及情侶客，新竹店聚焦科技家庭客，汐止店則以成熟生活圈及家庭日常消費需求為主，形成不同市場定位。
在營運策略上，台中店與新竹店娛樂體驗業種占比提升至三成，藉由餐飲、娛樂與生活服務等多元內容，強化「目的型消費」與「停留型經濟」效益。遠雄流通指出，今年下半年將持續進行品牌優化、空間活化及招商升級，提升商場競爭力與顧客體驗，並看好暑假及開幕檔期帶動買氣，預估三店同慶期間業績可望較平日成長約5%。更多活動資訊可至iFG遠雄廣場官方粉絲專頁查詢。https://www.facebook.com/iFGSquare/