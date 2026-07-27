綜藝大姐大白冰冰的女兒白曉燕1997年上學途中遭3名歹徒綁架撕票離世，生命停格在17歲，白冰冰今（27）日發文透露，感受到女兒就是生命中的天使，因為自己開始懂得更多的體恤與感恩，其中有感而發謝謝當年從五股大排發現愛女並把祂撈上來的員警們，「我感恩涕零」。
感恩孝道月將到來 白冰冰參加中元祈福法會
白冰冰表示，農曆七月感恩孝道月即將到來，她跟往年一樣在至少10個宮廟參加中元祈福法會，「陪伴了我17年的白曉燕，在受盡害怕、恐懼、欺辱，不瞑目的含冤走了！這已經過了29年，我也不知道每年的重要節日，我用各種方式來為祂們祈福，是否真的有達到我想要的結果？」
回憶女兒從出生到死亡 白冰冰感受祂是天使
回憶46年前離開不幸的婚姻、大腹便便從日本回台卻生無分文，白冰冰說自己躲在歌廳幕後報幕，領微薄的薪水買嬰兒誕生後的必需品，孩子呱呱落地開始，學習如何幫嬰兒洗澡、換尿布，白天必須工作的，夜晚陪著不肯睡覺的女兒，常常是兩人一起哭到天亮。
白冰冰說，這一切自從29年前女兒含冤離開、自己崩潰、委靡好幾年，直到現在，感受到愛女就是她生命中的天使，因為自己開始懂得更多的體恤與感恩。
對此，白冰冰感性地寫下：「當大批員警滿山搜尋祂的時候，我感恩涕零；在五股大排發現祂把祂撈上來，我感恩涕零；成立了白曉燕基金會，有好多志同道合的董事與志工，一路相互扶持至今，我感恩涕零；同年代的同事或朋友，好多人都已經離世了，我還健在，腦筋清晰的從事我喜愛的工作，我感恩涕零；一路走來，有你們大家的支持肯定，我感恩涕零！」
貼文一發布，大批網友湧入送暖，「妳是一個很好的媽媽， 相信祂也知道」、「那一天全民陪冰冰姐一起找，那一天全民和冰冰姐一起痛，冰冰姐加油」、「回憶只能看到痛苦背影，只有往前看才能看到燦爛陽光」、「願冰冰姐一切安好！」
資料來源：白冰冰（白雪嬅）臉書
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白冰冰表示，農曆七月感恩孝道月即將到來，她跟往年一樣在至少10個宮廟參加中元祈福法會，「陪伴了我17年的白曉燕，在受盡害怕、恐懼、欺辱，不瞑目的含冤走了！這已經過了29年，我也不知道每年的重要節日，我用各種方式來為祂們祈福，是否真的有達到我想要的結果？」
回憶女兒從出生到死亡 白冰冰感受祂是天使
回憶46年前離開不幸的婚姻、大腹便便從日本回台卻生無分文，白冰冰說自己躲在歌廳幕後報幕，領微薄的薪水買嬰兒誕生後的必需品，孩子呱呱落地開始，學習如何幫嬰兒洗澡、換尿布，白天必須工作的，夜晚陪著不肯睡覺的女兒，常常是兩人一起哭到天亮。
白冰冰說，這一切自從29年前女兒含冤離開、自己崩潰、委靡好幾年，直到現在，感受到愛女就是她生命中的天使，因為自己開始懂得更多的體恤與感恩。
對此，白冰冰感性地寫下：「當大批員警滿山搜尋祂的時候，我感恩涕零；在五股大排發現祂把祂撈上來，我感恩涕零；成立了白曉燕基金會，有好多志同道合的董事與志工，一路相互扶持至今，我感恩涕零；同年代的同事或朋友，好多人都已經離世了，我還健在，腦筋清晰的從事我喜愛的工作，我感恩涕零；一路走來，有你們大家的支持肯定，我感恩涕零！」
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