日本推理小說巨匠東野圭吾辭世消息一出，立刻在日本演藝圈與文壇掀起巨大迴響。曾在戲劇作品中詮釋東野筆下經典角色「加賀恭一郎」的男星阿部寬，以及主演《白夜行》女主角「雪穗」的女星綾瀨遙，皆在第一時間發聲悼念，字裡行間滿是感謝與不捨。
阿部寬：飾演加賀恭一郎是演員生涯重要轉折
東野圭吾筆下最具代表性的兩大角色，分別是刑警加賀恭一郎與物理學家湯川學。阿部寬曾在《新參者》、《祈禱落幕時》等改編作品中飾演加賀恭一郎一角，這次消息傳出後，他透過時事通信社表達內心的震驚與感傷，坦言演出《新參者》系列，是自己演員生涯中極為關鍵的轉折點，並對能與東野圭吾結下這段緣分致上最深的感謝。
綾瀨遙：雪穗是演員生涯無可取代的寶物
同樣深受打擊的還有綾瀨遙，她曾在改編自東野圭吾名作《白夜行》的電視劇中，詮釋靈魂人物女主角雪穗。她透過經紀公司發布聲明，表示能遇見雪穗這個角色，是她演員生涯中無可取代的珍寶，直到現在依然有許多觀眾深愛這部作品，也讓她再次感受到東野圭吾故事中蘊藏的強大力量。她並在聲明中感謝東野圭吾帶來無數動人故事，祝福對方一路好走。
講談社正式發布訃告 大腸癌病逝享壽68歲
出版社講談社於27日正式對外發布訃告，證實東野圭吾已於7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲，告別式已由家屬以家葬形式低調完成，出版社在聲明中向社會大眾致上最深切的哀悼。
文壇好友齊聲追思 直木獎評審夥伴感嘆痛失摯友
東野圭吾生前不僅創作等身，更曾在2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年間也擔任直木獎評審委員，致力提攜後進，因此消息曝光後，文壇友人紛紛表達不捨。
曾與他一同擔任直木獎評審的作家北方謙三感嘆兩人是多年老友，並透露接下來幾天打算重新閱讀東野圭吾的代表作，以此方式緬懷這位傑出的創作者。日本推理作家協會代表理事貫井德郎則表示，原本聽聞東野圭吾病情已有好轉，如今驟聞噩耗震驚不已，也對出版界再也讀不到他的新作感到相當遺憾。
同樣獲得直木獎肯定的作家村山由佳，僅在社群平台X上留下簡短文字，難掩心中沉痛；漫畫家倉田真由美也在X發文致意，坦言雖未曾有機會與東野圭吾本人見面，但一直很喜歡他的作品。醫師兼作家知念實希人則感性表示，東野圭吾透過源源不絕的創作，為後輩作家樹立了典範，這段悲痛的心情讓他一時難以平復。
隨著各界追思聲浪持續擴大，東野圭吾原定8月5日出版的遺作《永遠的記憶》，勢必也將成為讀者與他告別的最後篇章。
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東野圭吾筆下最具代表性的兩大角色，分別是刑警加賀恭一郎與物理學家湯川學。阿部寬曾在《新參者》、《祈禱落幕時》等改編作品中飾演加賀恭一郎一角，這次消息傳出後，他透過時事通信社表達內心的震驚與感傷，坦言演出《新參者》系列，是自己演員生涯中極為關鍵的轉折點，並對能與東野圭吾結下這段緣分致上最深的感謝。
綾瀨遙：雪穗是演員生涯無可取代的寶物
同樣深受打擊的還有綾瀨遙，她曾在改編自東野圭吾名作《白夜行》的電視劇中，詮釋靈魂人物女主角雪穗。她透過經紀公司發布聲明，表示能遇見雪穗這個角色，是她演員生涯中無可取代的珍寶，直到現在依然有許多觀眾深愛這部作品，也讓她再次感受到東野圭吾故事中蘊藏的強大力量。她並在聲明中感謝東野圭吾帶來無數動人故事，祝福對方一路好走。
出版社講談社於27日正式對外發布訃告，證實東野圭吾已於7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲，告別式已由家屬以家葬形式低調完成，出版社在聲明中向社會大眾致上最深切的哀悼。
文壇好友齊聲追思 直木獎評審夥伴感嘆痛失摯友
東野圭吾生前不僅創作等身，更曾在2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年間也擔任直木獎評審委員，致力提攜後進，因此消息曝光後，文壇友人紛紛表達不捨。
曾與他一同擔任直木獎評審的作家北方謙三感嘆兩人是多年老友，並透露接下來幾天打算重新閱讀東野圭吾的代表作，以此方式緬懷這位傑出的創作者。日本推理作家協會代表理事貫井德郎則表示，原本聽聞東野圭吾病情已有好轉，如今驟聞噩耗震驚不已，也對出版界再也讀不到他的新作感到相當遺憾。
同樣獲得直木獎肯定的作家村山由佳，僅在社群平台X上留下簡短文字，難掩心中沉痛；漫畫家倉田真由美也在X發文致意，坦言雖未曾有機會與東野圭吾本人見面，但一直很喜歡他的作品。醫師兼作家知念實希人則感性表示，東野圭吾透過源源不絕的創作，為後輩作家樹立了典範，這段悲痛的心情讓他一時難以平復。
隨著各界追思聲浪持續擴大，東野圭吾原定8月5日出版的遺作《永遠的記憶》，勢必也將成為讀者與他告別的最後篇章。