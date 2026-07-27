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▲阿部寬飾演的加賀恭一郎（圖/截自網絡）

▲綾瀨遙《白夜行》（圖／截自網絡）

日本推理小說巨匠東野圭吾辭世消息一出，立刻在日本演藝圈與文壇掀起巨大迴響。曾在戲劇作品中詮釋東野筆下經典角色「加賀恭一郎」的男星阿部寬，以及主演《白夜行》女主角「雪穗」的女星綾瀨遙，皆在第一時間發聲悼念，字裡行間滿是感謝與不捨。阿部寬：飾演加賀恭一郎是演員生涯重要轉折東野圭吾筆下最具代表性的兩大角色，分別是刑警加賀恭一郎與物理學家湯川學。阿部寬曾在《新參者》、《祈禱落幕時》等改編作品中飾演加賀恭一郎一角，這次消息傳出後，他透過時事通信社表達內心的震驚與感傷，坦言演出《新參者》系列，是自己演員生涯中極為關鍵的轉折點，並對能與東野圭吾結下這段緣分致上最深的感謝。綾瀨遙：雪穗是演員生涯無可取代的寶物同樣深受打擊的還有綾瀨遙，她曾在改編自東野圭吾名作《白夜行》的電視劇中，詮釋靈魂人物女主角雪穗。她透過經紀公司發布聲明，表示能遇見雪穗這個角色，是她演員生涯中無可取代的珍寶，直到現在依然有許多觀眾深愛這部作品，也讓她再次感受到東野圭吾故事中蘊藏的強大力量。她並在聲明中感謝東野圭吾帶來無數動人故事，祝福對方一路好走。講談社正式發布訃告 大腸癌病逝享壽68歲出版社講談社於27日正式對外發布訃告，證實東野圭吾已於7月23日凌晨因大腸癌辭世，享壽68歲，告別式已由家屬以家葬形式低調完成，出版社在聲明中向社會大眾致上最深切的哀悼。文壇好友齊聲追思 直木獎評審夥伴感嘆痛失摯友東野圭吾生前不僅創作等身，更曾在2009年至2013年擔任日本推理作家協會理事長，2014年至2019年間也擔任直木獎評審委員，致力提攜後進，因此消息曝光後，文壇友人紛紛表達不捨。曾與他一同擔任直木獎評審的作家北方謙三感嘆兩人是多年老友，並透露接下來幾天打算重新閱讀東野圭吾的代表作，以此方式緬懷這位傑出的創作者。日本推理作家協會代表理事貫井德郎則表示，原本聽聞東野圭吾病情已有好轉，如今驟聞噩耗震驚不已，也對出版界再也讀不到他的新作感到相當遺憾。同樣獲得直木獎肯定的作家村山由佳，僅在社群平台X上留下簡短文字，難掩心中沉痛；漫畫家倉田真由美也在X發文致意，坦言雖未曾有機會與東野圭吾本人見面，但一直很喜歡他的作品。醫師兼作家知念實希人則感性表示，東野圭吾透過源源不絕的創作，為後輩作家樹立了典範，這段悲痛的心情讓他一時難以平復。隨著各界追思聲浪持續擴大，東野圭吾原定8月5日出版的遺作《永遠的記憶》，勢必也將成為讀者與他告別的最後篇章。