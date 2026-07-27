家裡有汽機車的朋友注意了！交通部公路局於今（27）日特別提醒，今年自用汽車及機車公路養管費(原汽燃費)目前仍有720萬輛未繳納車輛，但繳費期限只到7月31日，只剩下幾天，8月開始就將收取罰金，若逾期太久還會依法移送強制執行，提醒民眾盡快找出家中的繳費單或透過線上管道繳納，避免挨罰。
全台720萬輛車沒繳養管費！期限只到本周五
交通部公路局今（27）日發出新聞稿表示，115年自用汽車及機車公路養管費(原汽燃費)已於7月1日開徵，截至7月27日止已有61%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約720萬輛，公路局提醒繳費期限至7月31日止。
為了方便民眾彈性繳費，公路局提供了多元且便利的管道。車主除了可以持紙本繳納通知書親自前往金融機構、郵局或各大便利超商臨櫃繳款外，亦可透過電話語音進行轉帳。
針對習慣數位操作的族群，民眾能隨時利用「監理服務網」或於手機下載「監理服務APP」，甚至利用一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行、全支付及愛金卡等多家電子支付與行動銀行APP，直接以信用卡或金融活期帳戶完成線上繳款。除了使用信用卡繳納的手續費需依各發卡銀行規定辦理外，其餘所有繳費方式皆免收手續費。
公路養管費沒繳會怎樣？最重可罰3千元
今年剛改名的公路養管費如果逾期未繳納會怎樣？公路局表示，依公路法第75條規定，汽車所有人不依規定繳納公路使用養護安全管理費(原汽車燃料使用費)者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣九百元以上者，處新臺幣三百元以上三千元以下罰鍰，也會依逾期時間有所不同，完整的金額如下：
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交通部公路局今（27）日發出新聞稿表示，115年自用汽車及機車公路養管費(原汽燃費)已於7月1日開徵，截至7月27日止已有61%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約720萬輛，公路局提醒繳費期限至7月31日止。
針對習慣數位操作的族群，民眾能隨時利用「監理服務網」或於手機下載「監理服務APP」，甚至利用一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行、全支付及愛金卡等多家電子支付與行動銀行APP，直接以信用卡或金融活期帳戶完成線上繳款。除了使用信用卡繳納的手續費需依各發卡銀行規定辦理外，其餘所有繳費方式皆免收手續費。
今年剛改名的公路養管費如果逾期未繳納會怎樣？公路局表示，依公路法第75條規定，汽車所有人不依規定繳納公路使用養護安全管理費(原汽車燃料使用費)者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣九百元以上者，處新臺幣三百元以上三千元以下罰鍰，也會依逾期時間有所不同，完整的金額如下：
|汽車
|累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣6,000元者
|逾期未滿1個月
|300元罰鍰
|逾期1個月以上未滿2個月
|600元罰鍰
|逾期2個月以上未滿3個月
|900元罰鍰
|逾期3個月以上未滿4個月
|1,200元罰鍰
|逾期4個月以上
|1,800元罰鍰
|累計欠繳金額新臺幣6,000元以上者
|逾期未滿1個月
|500元罰鍰
|逾期1個月以上未滿2個月
|1,000元罰鍰
|逾期2個月以上未滿3個月
|1,500元罰鍰
|逾期3個月以上未滿4個月
|2,000元罰鍰
|逾期4個月以上
|3,000元罰鍰
|機車
|累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣1,800元
|300元罰鍰
|累計欠繳金額新臺幣1,800元以上
|600元罰鍰
|逾期不繳納上述罰鍰者，依法移送強制執行。