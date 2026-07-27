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全台720萬輛車沒繳養管費！期限只到本周五

▲「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」是為了使費用名稱與實際用途一致，反映其用於公路養護、修建及安全管理等支出，並落實使用者付費原則。（圖／中壢監理站臉書）

▲民眾可多利用多元支付方式以APP進行繳費，如繳費單遺失，可上「監理服務網」或下載「監理服務APP」線上查詢及繳費，或至超商操作多媒體設備，輸入車號及車主身分證字號補單繳費。（圖／中壢監理站臉書）

公路養管費沒繳會怎樣？最重可罰3千元

公路使用養護安全管理費罰鍰基準表 汽車 累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣6,000元者 逾期未滿1個月 300元罰鍰 逾期1個月以上未滿2個月 600元罰鍰 逾期2個月以上未滿3個月 900元罰鍰 逾期3個月以上未滿4個月 1,200元罰鍰 逾期4個月以上 1,800元罰鍰 累計欠繳金額新臺幣6,000元以上者 逾期未滿1個月 500元罰鍰 逾期1個月以上未滿2個月 1,000元罰鍰 逾期2個月以上未滿3個月 1,500元罰鍰 逾期3個月以上未滿4個月 2,000元罰鍰 逾期4個月以上 3,000元罰鍰 機車 累計欠繳金額達新臺幣900元以上未滿新臺幣1,800元 300元罰鍰 累計欠繳金額新臺幣1,800元以上 600元罰鍰 逾期不繳納上述罰鍰者，依法移送強制執行。

家裡有汽機車的朋友注意了！交通部公路局於今（27）日特別提醒，今年自用汽車及機車公路養管費(原汽燃費)目前仍有720萬輛未繳納車輛，但繳費期限只到7月31日，只剩下幾天，8月開始就將收取罰金，若逾期太久還會依法移送強制執行，提醒民眾盡快找出家中的繳費單或透過線上管道繳納，避免挨罰。交通部公路局今（27）日發出新聞稿表示，115年自用汽車及機車公路養管費(原汽燃費)已於7月1日開徵，截至7月27日止已有61%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約720萬輛，公路局提醒繳費期限至7月31日止。為了方便民眾彈性繳費，公路局提供了多元且便利的管道。車主除了可以持紙本繳納通知書親自前往金融機構、郵局或各大便利超商臨櫃繳款外，亦可透過電話語音進行轉帳。針對習慣數位操作的族群，民眾能隨時利用「監理服務網」或於手機下載「監理服務APP」，甚至利用一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行、全支付及愛金卡等多家電子支付與行動銀行APP，直接以信用卡或金融活期帳戶完成線上繳款。除了使用信用卡繳納的手續費需依各發卡銀行規定辦理外，其餘所有繳費方式皆免收手續費。今年剛改名的公路養管費如果逾期未繳納會怎樣？公路局表示，依公路法第75條規定，汽車所有人不依規定繳納公路使用養護安全管理費(原汽車燃料使用費)者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣九百元以上者，處新臺幣三百元以上三千元以下罰鍰，也會依逾期時間有所不同，完整的金額如下：