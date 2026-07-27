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沖繩JUNGLIA樂園首年業績公布 營運單位憂心

專家解析沖繩主題樂園第二年發展課題

位於日本沖繩本島北部的大型主題樂園「JUNGLIA 沖繩」於 25 日迎來開業一週年。營運公司公布這一年入場人數達百萬人次，營業額突破100億日圓，但執行長卻對營運狀況有些憂心。根據朝日新聞報導，沖繩JUNGLIA樂園的營運公司在園區內召開記者會，公佈首年的估算數據，包含水療（SPA）設施顧客在內，全年入場人數約達 100 萬人次，營業額突破 100 億日圓。儘管樂園營運單位並未公開具體損益狀況，但執行長加藤健史坦言，「入場人數很遺憾地未能達到預期目標，未來將會持續進行改善。」沖繩JUNGLIA樂園占地約 60 公頃（約相當於 13 個東京巨蛋大小），總投資金額高達 700 億日圓。然而自開幕初期，園區便面臨防暑防雨措施不足、熱門設施排隊時間過長等批評。對此，園區營運單位已陸續增設頂棚的休息區域，並於今年春季推出全新遊樂設施以改善體驗。沖繩當地智庫「琉銀綜合研究所」亦發表數據指出該樂園營運一年帶來的經濟效益高達 494 億日圓。調查研究部長安仁屋宗哲認為，「這是相當龐大的經濟效益。沖繩北部過去一直面臨觀光客『只過不留』的痛點，如今已成功帶動人流駐足。」針對「JUNGLIA 沖繩」邁入第二年的營運課題，專門研究日本全國主題樂園的民間團體「日本遊樂園學會」會長塩地優提出了專業剖析。他認為，JUNGLIA 沖繩開幕初期之所以招來部分負評，原因可能包含遊客期待與現實之間有所落差，以及市場行銷策略的失誤等。當時園區對沖繩高溫與降雨的應對不足，導致許多期待已久的遊客無法體驗設施，進而產生不滿。雖然營運方在收到批評後持續滾動式修正值得肯定，但整體而言依然不夠。塩地優透露，自己在今年 3 月首次前往。客觀來說，與日本大型主題樂園相比，完整度確實仍有落差。例如恐龍主題設施「Dinosaur Safari（恐龍出沒之旅）」雖然具備故事線，能看出營運方打造主題樂園沉浸感的雄心，但在細節處理上仍有違和感，難以讓遊客完全沉浸其中。此外，戶外活動型的體驗設施雖然有趣，但因採用抽籤制，導致許多遊客無法體驗。整體來說，目前還沒達到能讓「所有來客都滿意」的水準。不過，若與日本各地的地方型遊樂園相比，它擁有類似大型主題樂園的遊樂設施與高品質餐飲，依然具備相當吸引力。現階段它的定位，更像是介於「地方遊樂園」與「頂級大型主題樂園」之間的過渡存在。