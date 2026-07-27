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白海豚颱風生成了！未來有望成為強颱

▲氣象署表示，目前白海豚颱風的位置距離台灣真的非常遙遠（約6000公里），未來主要受到太平洋高壓勢力導引，先朝偏西，再轉往西北西方向移動。

白海豚下周一逼近日本！對台灣主要影響曝光

中央氣象署今（27）日表示，下午14時，遠在國際換日線附近的熱帶性低氣壓（TD14）發展成為今年西北太平洋及南海上的第13號颱風白海豚（DOLPHIN），目前強度為輕度颱風，預計其未來朝西轉西北方向前進，對台灣天氣無影響。氣象署表示，目前白海豚颱風的位置距離台灣真的非常遙遠（約6000公里），未來主要受到太平洋高壓勢力導引，先朝偏西，再轉往西北西方向移動。由於白海豚颱風目前至未來移動路徑上的海氣環境條件良好，氣象署補充，依目前各家數值模式預報資料顯示，颱風將於下週初（8/3）起逐漸接近日本東南方海面，接近或直接影響臺灣的機率偏低。至於台灣要注意的，則是