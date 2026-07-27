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▲3年前演藝圈爆發MeToo風波，周曉涵就曾經發文分享被性騷擾的經驗。（圖／周曉涵IG＠ilove7388）

▲周曉涵從30歲開始成為知名內衣品牌的代言人，去年才結束和廠商長達10年的合作。（圖／典十成金）

「台灣Jisoo」周曉涵入行21年，尤物級的美貌讓她連續多年代言知名內在美品牌，內衣女神形象鮮明，不過也因此招來他人的狼爪，周曉涵曾經透露，拍了內衣廣告後被性騷擾的頻率變高，如遭摸手、蹭大腿，讓她忍不住開罵：「我性感不代表我開放！」周曉涵從30歲開始成為知名內衣品牌的代言人，去年才結束和廠商長達10年的合作，3年前演藝圈爆發MeToo風波，周曉涵就曾經表示，自從代言內衣後，大家自動把「性感」與「開放」與她畫上等號，似乎認為既然都敢在眾人面前穿內衣，開個黃腔、吃個豆腐、摸個小手、摟個腰、蹭個大腿，也沒什麼大不了。對此，周曉涵火大開嗆：「欸，搞清楚！我性感不代表我開放，我沒給你一拳不代表我喜歡！」周曉涵表示，希望那些性騷擾加害者可以受到應有的教訓，付出該有的代價，從此刻起學會什麼叫尊重，「世界上最強大的兩種東西，一種是劍，一種是筆，這兩者之間有很大的競爭性，世界上還有比這兩種東西更強大的第三種，那就是—女人。」今年41歲的周曉涵從網路美少女發跡，就讀逢甲大學時為公認的校花，踏入演藝圈後活躍於大小螢幕，演過多部偶像劇、電影，有「偶像劇女神」、「台版Jisoo」封號，戲劇代表作有時代劇《商魂》、長壽校園劇《機智校園生活》與《愛上哥們》，早期則有經典偶像劇《18禁不禁》等。