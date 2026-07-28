我是廣告 請繼續往下閱讀

高中校刊界重要獎項-紀州庵全國高中校刊競賽26日揭曉得獎名單，今年51校參賽角逐，信義房屋在地關懷獎由羅東高中、內壢高中、樂之學苑分獲優勝、佳作、特別獎。本屆作品中，羅東高中以《尋音》為題，從宜蘭的漁業、原住民、茶文化到國際書展，各主軸皆與在地關懷扣連，不僅從遠方回望家鄉，並且內容完整紮實完整，獲得評審一致認可獲得，拿下在地關懷獎優勝。內壢高中《拼途》則用歷史的角度看桃園，將在地的土地、多元種族文化串連，奪得佳作；而樂之學苑初試啼聲，首集刊物以結合課程紀錄，傳達服務學習、文化探訪與思考，呈現學子們看見問題、嘗試提出方案與實現，獲得評審讚許拿下評審特別獎。獲得優勝的羅東高中同學表示，此次校刊中選取的題材，包括寒溪部落的克里奧語、鹿苑茶莊百年的轉型等等，是希望透過羅高青年的書寫與紀錄讓大家關注、看見這些在生活周遭的主題、聽見土地的聲音。本屆紀州庵全國高中校刊競賽以「編輯字遊式」為主題，希望學生們在校刊編輯的過程中，能自由地選擇視角去關注世界，共吸引全台51校參與。信義房屋自競賽設立以來持續支持至今，並設有信義房屋在地關懷獎，希望透過獎勵，讓在地關懷的意識向下深入學子心中。信義房屋在地關懷獎評審則持續延攬於在地進行社區營造、關懷地方，且擁有編輯與文字專業的信義房屋社區一家三位得主，包括帶領學生連續三年首獎的萬芳高中黃小萍老師、在台中霧峰地區進行社區營造、文化活動多年，曾連續8年榮獲楷模獎的作家韋瑋、林德俊擔任評審。評審之一的黃小萍老師表示「在地關懷」的核心精神，不在於把地方寫得漂亮或是懷舊記憶，而是能否從真實生活現場提出問題，理解土地、人物、產業、文化與記憶之間的連結，並將觀察轉化為可被討論、可被實踐的公共行動。期許所有參賽學校，未來能更積極走入現場，深化人物訪談、田野影像、地方踏查與學生能力所及的行動方案。信義房屋表示，在地關懷獎的設立來自創辦人周俊吉的永續願景，期盼以先義後利的「信義人」精神，能擴大成為「信義社會」，因此發起全國規模最大、長達20幾年的「社區一家」全民社造行動，鼓勵大眾一同以行動展現對家鄉的關懷。延續此精神，信義房屋希望透過在地關懷獎的設立，鼓勵青年學子走出課堂，實地關懷家鄉，用文字帶領自身與受眾看見家鄉的美好，藉此培育地方創生種子，日後化為行動一同將良善灑滿這片土地。