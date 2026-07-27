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經濟部：疫情黃小玉調度 無須不實指控

中聯致癌油尚未平息，外界翻出中聯油脂董事長蔡清松過去演講指出，過去一通電話打到總統府，更有優秀學長協助借8000噸黃豆，感嘆中聯與政府錯綜複雜的政商關係，不愧「朝中有人」。經濟部澄清，當時是2021年受到新冠肺炎影響，全球黃小玉缺乏，為了穩定飼料需求，才由農委會（現農業部）協調台糖暫借黃豆，與致癌油品無關。影片中，當時還是中聯總經理的蔡清松2024年演講提到，自己接獲總統府關心電話，因為發生2022年俄烏戰爭，配合政府把全年的黃豆買完。他也提到在2021年疫情時，台糖也緊急調度黃豆8000噸黃豆，讓中聯先加工，等到海上船運貨再歸還，還榮獲行政院特別獎勵。然而當時配合政府的政策，如今在中聯發生致癌由問題時，反而就留下「朝中有人觀感」。經濟部澄清，2021年受到疫情影響，全球貨櫃船運物流重整、全球塞港，造成市面上黃豆、小麥、玉米等飼料用穀物缺乏，農民成本飆漲。當時農委會為穩定農民所需之飼料供應，協調台糖提供8,000噸黃豆暫借給國內大統益、泰山、福壽、中聯等四家廠商緊急榨油，並將豆粕提供給畜牧業者作飼料之用；後續四家業者陸續將8,000噸黃豆還給台糖，結束穩定原料措施。經濟部及台糖在中間並無獲利，僅提供黃豆週轉的協助。經濟部強調，此次中聯問題油品事件，不僅法務部持續偵辦，並已羈押中聯公司總經理外，衛福部食藥署更累積開罰中聯1.712億元，是食安事件最鉅額罰鍰。而因應國際局勢變遷，在國內物資缺乏或上漲期間，政府介入協調，並請廠商支持共度難關，與「誰是誰的後台」毫無關聯，亦無須進行不實指控。