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在休賽季爭奪自由球員詹姆斯（LeBron James）失利後，邁阿密熱火必須重新整理步調，總裁萊利（Pat Riley）將目光轉向自由市場上的其他老將。由於先前透過交易換來「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）導致團隊薪資空間緊縮，熱火亟需以高CP值的合約尋找能與之搭檔的第三得分點。根據NBC體育報導，三屆全明星後衛比爾（Bradley Beal）極有可能成為降臨南灘的最佳人選。NBC體育記者赫林（Kurt Helin）近期在報導中指出：「邁阿密熱火一直與自由球員比爾保持聯繫，他前往南灘的可能性，感覺比熱火正在推動的其他計畫都還要明確。」如果成功網羅，這位三屆全明星球員將能為熱火在字母哥與阿德巴約（Bam Adebayo）之外，提供急需的額外得分火力。現年33歲的比爾先前拒絕了洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）2026-27賽季價值562萬美元的球員選項，選擇投入自由市場。他上個賽季飽受傷病困擾，整季僅出賽6場。據傳比爾一直將邁阿密視為潛在的落腳處，這有助於加速雙方的簽約進程。在引進字母哥後，熱火已經沒有太多彈性薪資空間，但他們手中仍握有部分「非納稅人中產特例」。在動用約650萬美元簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.）後，熱火大約還剩下800萬美元的額度。這筆資金足以提供比爾一份接近他放棄選項的薪水，熱火甚至能稍微壓低報價，為後續的其他老將補強保留彈性。考量到比爾近年的產能與出賽數下滑，他也不會強求頂薪，而在頂級強隊中用一年合約證明自己的身手，對他來說將具備極大吸引力。熱火最初認真考慮簽下詹姆斯，不僅僅是為了情感上的回歸，更是因為球隊在休賽季流失了不少得分點，急需進攻端的人手來輔助字母哥。比爾的加入能為陣容帶來額外的得分與創造力。這將與他過去在華盛頓巫師（Washington Wizards）和鳳凰城太陽（Phoenix Suns）擔任第一或第二主力的角色不同，轉任第三選擇反而能有效最大化他目前的優勢。儘管他的傷病史是一大賭注（比爾在過去7個賽季中僅有1次出賽達60場，最近一次是2025年11月因髖部手術導致賽季報銷），但在熱火目前的薪資結構下，他仍是市場上最值得出手的優質選項。