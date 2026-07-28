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第一，接手范德比爾特的合約將直接讓老鷹衝破「奢侈稅」門檻，迫使球團後續得進行額外的薪資拋售。

第二，范德比爾特下賽季擁有高達1330萬美元的球員選項，這對於正處於崔楊（Trae Young）時代重建期、極力保持薪資彈性的老鷹來說，完全不願意承擔這筆未來負擔。

洛杉磯湖人隊今夏持續尋找側翼補強目標，24歲前鋒強庫明加（Jonathan Kuminga）始終是鎖定人選之一，不過雙方談判至今仍沒有實質進展。根據美媒《NBC Sports》記者赫林（Kurt Helin）報導，問題關鍵仍在於合約金額，庫明加團隊希望獲得接近2400萬美元年薪的長約，但目前市場開出的報價與預期落差不小。此外，老鷹因為不想接收范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的合約，也讓這筆「先簽後換」交易越來越歹戲拖棚。現年24歲的庫明加，休賽季前被老鷹隊放棄執行高達2430萬美元（約新台幣7.75億元）的球隊選項，正式成為完全自由球員。然而，隨著自由市場推進至後半段，庫明加團隊希望取得的薪資與市場實際報價出現巨大落差。根據《NBC Sports》資深記者赫林（Kurt Helin）報導，庫明加原本希望能找到願意為他開出年薪接近2400萬美元多年合約的新東家，但市場反應很冷淡。目前桌上的報價僅有克里夫蘭騎士隊開出的中產特例殘額（本季略低於800萬美元），以及湖人隊提供的2年2000萬美元合約，距離他的預期相去甚遠。為了湊齊匹配薪資，湖人隊曾試圖透過「先簽後換」的方式，將陣中前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）作為主要的籌碼送往亞特蘭大。然而，老鷹球團對此方案不太感興趣，讓這條路始終無法走到最後。赫林指出，老鷹隊之所以不接受這筆交易，主要有兩大顧慮。雖然湖人可嘗試引入第三方球隊來接手范德比爾特的合約，但在各隊休賽季名單普遍接近補滿的情況下，操作難度隨時間推進只會越來越高。除了湖人之外，先前將主要精力放在追逐「老詹」詹姆斯（LeBron James）的騎士隊，在確定無緣簽下詹皇後，也可能將目光重新轉向庫明加。不過，赫林直言市場不會突然冒出更高的報價，庫明加最終恐怕必須向現實妥協，接受眼前低於預期的合約，並挑選一支能給予穩定上場時間的球隊重新打響身價。對於渴望證明自己擁有明星級影響力的庫明加來說，無論加盟洛杉磯還是克里夫蘭，盡快決定新東家並在球隊體系中打出成績，才是他未來重新爭取頂級大合約的唯一解方。