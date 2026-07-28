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NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在他的NBA生涯第24個賽季選擇加盟費城76人，但克里夫蘭騎士可能在幾個月前就錯失了讓這位「阿克倫之子」鳳還巢的機會。根據最新報導指出，詹姆斯未能回歸騎士的關鍵，可能與球隊未將米契爾（Donovan Mitchell）交易出去有關。根據體育記者布蘭登·羅賓森（Brandon Robinson）的報導，一位聯盟消息人士指出，騎士若想以老將底薪簽下詹姆斯，他們當初可能需要保留加蘭（Darius Garland），並以米契爾為核心去交易來布朗（Jaylen Brown）。消息人士直言，如果騎士最終的陣容是加蘭、布朗與莫布里（Evan Mobley），那麼詹姆斯「很有可能」會重返克里夫蘭。雖然目前沒有跡象表明騎士與波士頓塞爾提克曾針對這個具體的交易方案進行過實質性談判，但這不禁讓人質疑：騎士是否為了迎回詹姆斯而打造了錯誤的後場組合？騎士在今年2月改變了陣容，將加蘭與一枚未來的二輪籤送至洛杉磯快艇，換來了哈登（James Harden）。這筆交易讓哈登與米契爾聯手，雖然騎士順利闖進東區決賽，但最終慘遭紐約尼克橫掃。羅賓森報導指出，詹姆斯的陣營對加蘭的離隊感到相當不滿。經紀人保羅（Rich Paul）表示，詹姆斯非常喜歡同為Klutch Sports旗下球員的加蘭。此外，他們也對哈登大量持球的打法，以及詹姆斯是否適合總教練阿特金森（Kenny Atkinson）的體系感到擔憂。一位聯盟內部人士更向羅賓森直言：「米契爾不是球隊的第一選擇。」並形容加蘭、布朗與莫布里的三人組合才是真正能吸引詹姆斯回歸的陣容。最終，費城76人在7月6日以保羅·喬治（Paul George）、兩枚首輪籤與兩枚二輪籤為代價，從塞爾提克手中交易來了布朗。這位上賽季場均轟下生涯新高28.7分、新科NBA總決賽MVP的到來，不僅補足了76人的側翼防守，也成為吸引詹姆斯加盟的決定性因素。羅賓森指出，擁有布朗、恩比德（Joel Embiid）與馬克西（Tyrese Maxey）的76人，提供了足夠的得分火力、身材優勢與季後賽經驗，最終讓詹姆斯點頭接受底薪合約。而騎士錯失詹姆斯回歸的結局，或許早在幾個月前的交易決策中就已注定。