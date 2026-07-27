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中職味全龍當家球星郭天信，靠著場上優異表現圈粉無數，場外親民形象也擁有高人氣，近日味全龍球迷又挖出他就讀歸仁國小時的影片，當時身形瘦小的他，在班上與女生比腕力2次都屈居下風，影片還搭配字幕「又輸了！還說是棒球隊的」，在Threads上引發討論，結果還釣出郭天信本人，笑回校迷一句話：「你們到底想怎麼樣😅😅」郭天信今年中職明星賽出盡鋒頭，不僅場上拚戰精神、與球星之間的場上互動，甚至最後關頭登板救援，收下最後一個出局數，終止個人9連敗，無疑是今年最受關注的球星。球場之外，不少味全龍球迷也發現小時候郭天信相當可愛，舉手投足之間的反差萌、青澀感，受到球迷熱烈討論，包含參加歌唱比賽、拍照擺出的帥氣英姿，都在網路上瘋傳，最新一個引發熱議影片，則是在班上與女生比腕力、還意外連輸2把的有趣片段。大家看到影片除了讚嘆該位球迷考古的能力之外，也紛紛笑說，「為什麼天哥那麼多小時候的資料可以挖」、「郭天信又被挖黑歷史了」、「這種人最精了 一直摸女生的手」，結果意外釣出郭天信本人回覆，「你們到底想怎麼樣😅😅」底下超過50位球迷與天哥互動。實際上，郭天信求學階段確實發育較慢、自歸仁國中畢業時，一度面臨到沒有高中球隊錄取的狀況，直到經由推薦後才進入南英商工延續棒球路，也成為生涯重要轉折點。郭天信於高二開竅，不僅毛遂自薦到外野發展、穩坐傳統強權先發，臂力、球速皆飛速增長，最快球速達到147公里，甚至有旅外球隊觀察，後來加入中職後，如今也成長為中職最具代表性的中外野手，已經連續5年入選明星賽、4度獲得外野金手套。