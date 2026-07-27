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美股主要指數周一（27日）早盤上揚，道瓊工業指數漲約600點，科技股則持續呈現洗盤，美光股價震盪，台積電ADR也在平盤上下徘徊。美股主要指數27日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數上漲564點，漲幅1.1%；那斯達克指數上漲195點，漲幅0.78%；標普500指數上揚47點，漲幅0.64%；費城半導體指數開高後震盪小跌35點，跌幅0.3%。個股部分，台積電ADR股價小跌0.3%，仍撐在402元；輝達下跌2%、英特爾與AMD開漲後隨即下跌1%和2%；記憶體族群也持續震盪，美光小漲0.3%、SK海力士下跌2%、SanDisk下跌6%。根據CNBC報導，未來一周，主要股指將面臨許多挑戰。亞馬遜、蘋果、Meta和微軟接連發布的季度財報，可能會緩解投資者對人工智慧領域巨額支出的擔憂，但也有機會加劇這種擔憂，尤其是在Alphabet上週成績出爐後，這些財報的發布可能會直接影響半導體公司，而半導體公司正是人工智慧領域投資熱潮的主要受益者。聯準會將於週三公佈最新利率決議。市場普遍認為聯準會將在9月升息，但據芝商所FedWatch工具顯示，市場也普遍預期聯準會最快可能在本週就將基準利率上調0.25個百分點。