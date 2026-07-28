我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）當家球星大谷翔平（Shohei Ohtani）近日與隊友寇爾（Alex Call）發生碰撞，後者在「跨欄」時釘鞋誤傷大谷翔平的手肘，使這位日籍球星感到相當疼痛。然而，這場單純的肢體意外竟被部分媒體放大炒作，甚至質疑這位超級巨星是否在「耍大牌」，讓道奇隊莫名背負上反派的負面形象。事件發生在上周四晚間，道奇隊以9：5擊敗費城費城人隊（Philadelphia Phillies）。賽後，大谷與寇爾一同跳越休息區圍欄準備上場擊掌慶祝時，寇爾的釘鞋不慎直接踢中了大谷的投球手肘。當下，這位身價7億美元的超級球星面露明顯痛苦的表情，只能強忍痛楚步下球場。而肇事的寇爾則被球迷戲稱「人生跑馬燈瞬間在眼前閃過」，只在一旁默默觀察大谷情況，但並沒有上前道歉。大谷翔平當下雖然沒有太多情緒性動作，但現場氣氛卻耐人尋味，羅哈斯（Miguel Rojas）也跑出來關心大谷，同時確保寇爾不會接近。然而，這場單純的意外卻被部分媒體過度解讀。專欄作家赫南德茲（Dylan Hernández）近日在廣播節目中公開質疑大谷的優先順序，甚至揣測他是否會為了個人贏得賽揚獎（Cy Young Award），而將個人利益凌駕於球隊之上。這種質疑從「大谷是否把球隊擺在第一？」迅速演變成了「大谷是否是個難搞的耍大牌球星？」的陰謀論。而這次被隊友釘鞋踩傷後的痛苦反應，更被這些為了賺取流量的人拿來大作文章。對於這種牽強附會的論調，《Dodgers Way》專欄作家卡崔娜·史特賓斯（Katrina Stebbins）撰文反擊，直言這些指控根本是無的放矢。她指出，大谷從未表示過會為了個人獎項違背球隊高層的意願；相反地，他經常強調自己會聽從總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）與隊醫的指示。史特賓斯無奈地表示：「試圖透過大谷被釘鞋踢到手肘後的反應，來『抓包』他耍大牌，這實在是太荒謬了。報告各位：敲到手肘本來就是會痛的！」她更在文末嘲諷道，或許是因為道奇隊今年實在沒什麼好抱怨的，導致部分球迷與名嘴必須「無中生有」來娛樂自己。