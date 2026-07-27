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民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆26日成立「勞工後援總會」及「宗教後援會」。值得注意的是，勞工家庭出身的賴瑞隆展現號召力，集結在地15家總工會、超過205家基層工會。有5萬粉絲的臉書粉專「我用胸部思考」直言，「這不只是一場活動，而是一股力量正在成形，是整個高雄工會體系的大集結」。粉專更稱，連曾被藍營拿來做文章的高雄市總工會理事長林明章，都親自出席，還接下後援總會幹部職務，這樣的表態，比任何口水都更有份量臉書粉專「我用胸部思考」指出，這場活動不是演唱會、不是選前之夜，而是一場勞工後援總會成立大會，「緊急加了150張椅子，還是不夠，走道站滿人，牆邊貼滿人，門口還有人進不來，冷氣再強，都壓不住現場的熱度」，而真正讓地方政壇震撼的，不只是人數，而是那一張張坐在台下的臉，全市21家總工會，有15家總工會領袖 到場，205家基層工會齊聚，鋼鐵工會來了，石化系統來了，港埠、交通、公營事業、職業工會也幾乎全到，「那不是單一團體動員，而是整個高雄工會體系的大集結」。該粉專也點出，熟悉高雄的人都知道，這座城市有全國最多工會，產業多元、系統分明，各有歷史與立場，整合向來不容易，過去選舉，往往到後期才慢慢歸隊，這一次卻在選戰前期就大規模表態，而且陣容這麼齊，代表的只有一件事，信任早就累積到位。粉專直言，很多工會幹部說得很直白，工會不看口號，「看的是你平常在不在」，賴瑞隆平日深耕基層，關懷產業勞工，早就已經深入人心，賴瑞隆出身勞工家庭，早年就在國會與勞政體系服務，長期與工會互動，擔任立委後，持續關注勞退、職安與工會權益，今年提出把勞退新制提撥率提高到9%，同時，設計防止企業把成本轉嫁給勞工的機制，這些條文細節，工會聽得懂，也感受得到誠意。粉專也強調，高雄是一座被勞工撐起來的城市，230萬選舉人口中，勞動人口就有140萬，當15大總工會、205家基層工會在同一個屋簷下站在一起，「那不只是一場活動，而是一股力量正在成形，這意義不只是擠爆會場，是高雄人勇敢站出來決定自己的未來」。