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以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計9月出席在紐約舉行的聯合國大會，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）揚言會逮捕他，接著承認紐約市無權根據國際刑事法院簽發的逮捕令執行，要求聯邦政府動作。但美國總統川普和納坦雅胡本人都嗤之以鼻。就連NBA球星也加入了這場戰局，密爾瓦基公鹿隊球星庫茲馬（Kyle Kuzma）公開嘲諷曼達尼，明明只是市長還要裝扮成總統的樣子。根據福斯新聞報導，曼達尼在一周前發布的一支影片，他在影片中呼籲，在聯合國大會召開前，應依據國際刑事法院（ICC）的逮捕令逮捕納坦雅胡。曼達尼先前曾指示紐約市法務部門研究紐約警察是否具備執行該逮捕令的法源，但他隨後也承認，紐約市政府在法律上並無權限逮捕來訪的外國領導人。許多批評者認為，曼達尼應該將精力集中在紐約市的內部問題上，例如治安、環境衛生以及民眾住房負擔能力，而不是對超出市長職權範圍的國際衝突發表意見。美國總統川普則強調，納坦雅胡訪美期間絕不會遭到逮捕。納坦雅胡則強調他仍會出席聯合國大會，並指責曼達尼煽動仇恨，試圖挑撥不同群體之間的關係。庫茲馬也加入了這場戰局，在社群平台X上開炮，「現在是2026年，大家還在扮家家酒，假裝自己具備那些根本沒有權限、才能或實績去擔任的角色，純粹只是為了衝流量，市長假扮成總統、創辦人假扮營運長、網紅打個單挑就以為自己是職業球員、25歲拿著環形燈就假裝是經濟學家。所有人都在演戲，卻沒有人在做實事。我們正在養這種人，他們學到不是『去做這件事』，而是『看起來好像做了這件事』。」曼達尼先前發布關於逮捕納坦雅胡的影片，並指控他是罪犯，相關貼文曾獲其他NBA球星轉發按讚，包含達拉斯獨行俠隊後衛歐文（Kyrie Irving）和聖安東尼奧馬刺隊巨星文班亞馬（Victor Wembanyama，暱稱「斑馬」）；曼達尼在該貼文中稱納坦雅胡是「對巴勒斯坦人民發動可怕種族滅絕的始作俑者」。值得注意的是，在川普稍早暫緩對伊朗的攻擊行動後，納坦雅胡悄悄展開訪美行程，已搭乘專機飛往美國。並預計將與川普進行會晤，預計就伊朗問題進行交涉。