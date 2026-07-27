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▲花奏MOKA經歷沉澱與思索後，看透偶像圈的爾虞我詐，最終決定退出團體。（圖／X@EndNotehzf0）

日本地下偶像女團Magic Palette前成員花奏MOKA外型清純、甜美，以不擅長應付男粉絲的反差純情人設累積高人氣，被封為正統派偶像，沒想到，她日前被爆料在成人平台經營大尺度帳號，本人近日發文承認該帳號的確是自己所有，隨後宣布退團，全力投入成人影片創作，花奏MOKA分享轉行的原因是想「展現真實的自我」。7月初，花奏MOKA被爆出在成人平台myfans上經營大尺度的分身帳號並販售私密影片，本人隨後在社群平台發文坦承不諱，指出自己在7月7日開始於該付費平台發表作品，並表示隨著與男粉絲交流，產生想讓大家看見毫無修飾、最真實自己的強烈想法，因此決定退團轉型。此外，花奏MOKA表示，自己和同團成員之間先前產生嫌隙，導致某一次登台演出前夕，她的私密帳號內容與影片遭到隊友惡意流出，這起背叛事件對她造成巨大的精神打擊，當時也因此被迫暫停所有演藝活動。花奏MOKA說，在經歷沉澱與思索後，她看透偶像圈的爾虞我詐，最終決定退出Magic Palette，而花奏MOKA未來將以「MOKA」的名義全面進駐成人平台，打著現役偶像轉型的招牌招攬粉絲，並已於7月20日正式發布新作，澈底從清純偶像轉型為成人片女星。