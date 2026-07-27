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美國聯準會（Fed）預計28日到29日召開貨幣政策會議，隨著本月國際油價飆升以及中東局勢升溫，越來越多大型券商認為，在本週的利率會議上存在實質升息的風險。華爾街對於此次是否升息也罕見猜不透。根據路透報導，雖然包括美銀全球研究（BofA Global Research）和德意志銀行（Deutsche Bank）在內的大多數券商，仍預期聯邦公開市場委員會（FOMC）決策者將維持利率不變，但由於聯準會主席華許（Kevin Warsh）釋出的指引有限，加上波斯灣地區衝突再度升級與油價小幅上漲，已讓 7 月的利率決議變得難以預測布蘭特原油價格上週一度攀升至每桶 100 美元，進一步加劇了市場擔憂，深怕決策者必須採取更激進的升息手段來抑制通膨，因美國通膨率長期以來高於聯準會 2% 的年度目標。美銀策略師表示，油價上週再度出現漲幅，讓這次的決策變得難以預測。並補充說，華許正面臨艱難抉擇，因為若不升息，恐將挑戰聯準會抗通膨的公信力。在基準預測中，多數主要券商預期聯準會今年將維持利率不變；唯獨美銀與德意志銀行例外，兩者預測聯準會將從 9 月開始升息，次數分別為三次與兩次。瑞銀全球研究（UBS Global Research）策略師指出，「如果他們宣佈升息以展現抗通膨的決心，我們不會感到意外」；並補充表示，華許的影響力很可能是關鍵決策因素。然而，長期屬於鴿派的花旗集團（Citigroup）則認為，以維護公信力為由升息將難以站得住腳，因為市場基於價格反映的通膨預期已降至低位，顯示市場對通膨持續居高不下的疑慮其實相當有限。市場交易員目前預測聯準會本週升息的機率約為 32%，相較於兩週前的 10% 已大幅攀升。另一方面，高盛分析師表示，聯準會本週即將召開的利率政策會議結果「不確定性異常高」，美媒彭博也認為，這是近年來Fed最不明朗的決策之一，因華許與過去鮑爾不同，並未提前釋出關於升息與否的訊號。