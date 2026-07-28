日本最強、最神的動畫鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》今天正式上線！該作品去年（2025）8月8日在台上映後創下驚人票房，如今相隔近一年，終於在今（28）日晚間11點起正式登上各大OTT平台。《NOWNEWS今日新聞》整理Disney+、Netflix、MyVideo、friDay影音、巴哈姆特動畫瘋等12大平台完整線上看資訊與官方連結，鬼滅迷不用再一個一個找，本文一次整理給你。
《鬼滅之刃 無限城篇》12大線上看平台、官方連結一次看
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巴哈姆特動畫瘋
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中華電信MOD
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CATCHPLAY+
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愛奇藝
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Apple TV
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YouTube Movies
線上看連結：https://www.youtube.com/movies
Crunchyroll
線上看連結：https://www.crunchyroll.com/
⚠️上架時間以各平台實際顯示為準
⚠️僅供單次付費or付費訂閱觀看
《無限城篇》介紹 上一部《鬼滅之刃》最新劇情演到哪？
動畫故事停在《鬼滅之刃 柱訓練篇》結尾，鬼殺隊當主產屋敷耀哉，為了重創鬼王鬼舞辻無慘，選擇以自己和宅邸作為誘餌引爆炸藥，企圖與對方同歸於盡。然而，無慘並未因此死亡，炭治郎與7位柱得知消息後立刻趕往現場，準備展開最終決戰。
就在所有人準備圍攻鬼王時，無慘卻將鬼殺隊全員拖入鬼族的大本營「無限城」，並狂笑表示：「你們以為這樣就把我逼入絕境了嗎？你們接下來要去的可是地獄，礙眼的獵鬼人們，我今晚就把你們通通殺掉！」至此，《鬼滅之刃》正式進入最終決戰篇章。
其實《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將以電影三部曲形式完整改編漫畫最高潮內容，第一章就是今晚上架OTT的《猗窩座再襲》，片長2小時35分鐘，除了正式揭開無限城決戰序幕，也迎來炭治郎與上弦之參猗窩座的宿命對決。
鬼滅迷也切記，電影最後還藏有一段令人鼻酸的視覺巧思，不少影迷看完都直呼：「看到最後真的忍不住哭了。」
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映資訊：
級 別：輔12級（未滿十二歲之兒童不得觀賞）
字 幕：中文+英文雙語字幕
原 作：吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》
類 型：黑暗奇幻、時代劇、獵奇、冒險、戰鬥
導 演：近藤光（總導演）、外崎春雄
編 劇：ufotable
語 言：日文
片 長：155分鐘（2小時35分）
本季主角們：竈門炭治郎、我妻善逸、胡蝶忍（蟲柱）、富岡義勇（水柱）
猗窩座／狛治（上弦之參）、童磨（上弦之貳）、獪岳（上弦之陸）
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《無限城篇》介紹 上一部《鬼滅之刃》最新劇情演到哪？
動畫故事停在《鬼滅之刃 柱訓練篇》結尾，鬼殺隊當主產屋敷耀哉，為了重創鬼王鬼舞辻無慘，選擇以自己和宅邸作為誘餌引爆炸藥，企圖與對方同歸於盡。然而，無慘並未因此死亡，炭治郎與7位柱得知消息後立刻趕往現場，準備展開最終決戰。
就在所有人準備圍攻鬼王時，無慘卻將鬼殺隊全員拖入鬼族的大本營「無限城」，並狂笑表示：「你們以為這樣就把我逼入絕境了嗎？你們接下來要去的可是地獄，礙眼的獵鬼人們，我今晚就把你們通通殺掉！」至此，《鬼滅之刃》正式進入最終決戰篇章。
其實《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》將以電影三部曲形式完整改編漫畫最高潮內容，第一章就是今晚上架OTT的《猗窩座再襲》，片長2小時35分鐘，除了正式揭開無限城決戰序幕，也迎來炭治郎與上弦之參猗窩座的宿命對決。
鬼滅迷也切記，電影最後還藏有一段令人鼻酸的視覺巧思，不少影迷看完都直呼：「看到最後真的忍不住哭了。」
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》上映資訊：
級 別：輔12級（未滿十二歲之兒童不得觀賞）
字 幕：中文+英文雙語字幕
原 作：吾峠呼世晴作品《鬼滅之刃》
類 型：黑暗奇幻、時代劇、獵奇、冒險、戰鬥
導 演：近藤光（總導演）、外崎春雄
編 劇：ufotable
語 言：日文
片 長：155分鐘（2小時35分）
本季主角們：竈門炭治郎、我妻善逸、胡蝶忍（蟲柱）、富岡義勇（水柱）
猗窩座／狛治（上弦之參）、童磨（上弦之貳）、獪岳（上弦之陸）