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大樂透號碼怎麼選？最強號碼猛中332次：台彩也認證

「08號球」332次

▲根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，「08號球」至今已開出332次。（圖／台灣彩券官網）

▲115度「獎號開出次數」最熱門獎號依序是：「39號球」、「25號球」、「12號球」、「16號球」、「48號球」。（圖／台灣彩券官網）

大樂透怎麼玩？如何選號、中獎規則、包牌法速看

▲大樂透需要從01～49號中任選6個號碼下注，每注售價為新台幣50元，最後下注時間為晚上20時止，並將於每周二、周五晚間20時30分開獎。（圖／記者顏真真攝）

小資族可參考小全餐「450元包牌法」，其玩法是利用電選或自選，於49個號碼中挑選9組6個號碼投注，總計就有9注。

最常見的則是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種