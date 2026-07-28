大樂透連槓22期，大樂透頭獎衝上9億元大關，並將於今（28）日晚間20時30分，將由台彩透過直播開出最新獎號。大樂透號碼怎麼選才容易中獎？一直是彩迷們關注問題。根據台彩官網「冷熱門球號」統計顯示，大樂透獎號「08號球」至今已開出332次，歷年中獎次數最多，「11號球」、「02號球」、「15號球」、「23號球」也都同樣開出破300次，可說是大樂透熱門號碼。《NOWNEWS》特別整理大樂透熱門號碼、大樂透怎麼玩以及大樂透包牌法，帶領讀者快速了解。
大樂透號碼怎麼選？最強號碼猛中332次：台彩也認證
大樂透號碼眾多，需從01到49的號碼中任選6個進行投注，獎號如何選擇比較容易中獎，總是網路上熱門話題。但根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「獎號開出次數」前五名則依序為：「08號球」332次、「11號球」328次、「02號球」326次、「15號球」325次、「23號球」324次。「特別號開出次數」歷年來前五名依序則是：「24號球」70次、「41號球」67次、「31號球」65次、「37號球」65次、「10號球」61次。
若以今年115度來看，截至目前為止，115度「獎號開出次數」最熱門獎號依序是：「39號球」15次、「25號球」14次、「12號球」13次、「16號球」13次、「48號球」13次；115度「特別號開出次數」最熱門獎號依序則是：「30號球」5次、「13號球」4次、「37號球」4次、「07、08、34、45、46、47號球」分別都是3次。
大樂透怎麼玩？如何選號、中獎規則、包牌法速看
大樂透需要從01～49號中任選6個號碼下注，每注售價為新台幣50元，最後下注時間為晚上20時止，並將於每周二、周五晚間20時30分開獎。大樂透中獎方式比較特別，只要3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，6個全中即可拿到頭獎，而加開的特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。
根據台彩官網解釋，大樂透頭獎中獎機率只有1/1398萬，因此不少人會選擇包牌法提高中獎機率，其中小資族可參考小全餐「450元包牌法」，其玩法是利用電選或自選，於49個號碼中挑選9組6個號碼投注，總計就有9注。
大樂透包牌法中最常見的則是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種，原本只選6個數字變成選7個數字、8個數字以此類推。以7連碰來說，就是從49個號碼中選7個號碼，你就會得到「C7取6」，共會有7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合，能讓中獎機率提高不少。
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大樂透號碼眾多，需從01到49的號碼中任選6個進行投注，獎號如何選擇比較容易中獎，總是網路上熱門話題。但根據台彩官網「冷熱門球號」數據顯示，歷年來至今「獎號開出次數」前五名則依序為：「08號球」332次、「11號球」328次、「02號球」326次、「15號球」325次、「23號球」324次。「特別號開出次數」歷年來前五名依序則是：「24號球」70次、「41號球」67次、「31號球」65次、「37號球」65次、「10號球」61次。
大樂透需要從01～49號中任選6個號碼下注，每注售價為新台幣50元，最後下注時間為晚上20時止，並將於每周二、周五晚間20時30分開獎。大樂透中獎方式比較特別，只要3個以上（含3個號碼）對中當期開出之6個號碼，即可獲得獎金，6個全中即可拿到頭獎，而加開的特別號只適用於貳獎、肆獎、陸獎和柒獎。
大樂透包牌法中最常見的則是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種，原本只選6個數字變成選7個數字、8個數字以此類推。以7連碰來說，就是從49個號碼中選7個號碼，你就會得到「C7取6」，共會有7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合，能讓中獎機率提高不少。