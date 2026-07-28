德國車企迎來寒冬，繼福斯汽車集團（Volkswagen）宣布將進行史上最大規模重整後，它旗下的豪華汽車製造商保時捷（Porsche）亦證實，到2035年將累計裁減9000個工作職位，占整體員工數量約1/5，坦言正面臨需求疲軟、競爭加劇等多重挑戰，必須推進業務重組。
根據《路透社》報導，在歷時數個月談判後，保時捷管理層與員工代表達成協議，將額外裁減5000個職位，透過自願離職等方式實施，這些措施是基於先前已知的裁員計劃，所採取的進一步行動。
在這之前，保時捷已宣布首輪將裁減3900個職位，而新任CEO萊特斯（Michael Leiters）今年稍早還宣布，因為關閉部分子公司，所以將再裁減500個職位。
萊特斯今年年初接任保時捷CEO一職，任務是在公司面臨嚴峻挑戰之際，推動業務改革。曾幾何時，保時捷在中國市場的利潤曾相當可觀，但近年銷量明顯下跌，電動車轉型策略也陷入停滯。
德國知名投資銀行「Metzler」的汽車產業分析師施瓦茨（Daniel Schwarz）坦言，裁員規模與銷售下滑幅度大致相符，為了降低成本，這是不可避免的，因為中國市場恐怕難以恢復過去那樣的強勁成長。
報導提到，不只福斯，梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）、BMW等德國知名汽車大廠，也都致力於削減成本，努力應對電動車轉型、來自中國對手的激烈競爭，同時還須消化高額關稅帶來的影響。
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在這之前，保時捷已宣布首輪將裁減3900個職位，而新任CEO萊特斯（Michael Leiters）今年稍早還宣布，因為關閉部分子公司，所以將再裁減500個職位。
萊特斯今年年初接任保時捷CEO一職，任務是在公司面臨嚴峻挑戰之際，推動業務改革。曾幾何時，保時捷在中國市場的利潤曾相當可觀，但近年銷量明顯下跌，電動車轉型策略也陷入停滯。
德國知名投資銀行「Metzler」的汽車產業分析師施瓦茨（Daniel Schwarz）坦言，裁員規模與銷售下滑幅度大致相符，為了降低成本，這是不可避免的，因為中國市場恐怕難以恢復過去那樣的強勁成長。
報導提到，不只福斯，梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz）、BMW等德國知名汽車大廠，也都致力於削減成本，努力應對電動車轉型、來自中國對手的激烈競爭，同時還須消化高額關稅帶來的影響。