今年第13號颱風白海豚已正式生成，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，目前海溫高、風切小及海洋熱焓量充足等環境條件，有利颱風快速增強，日本氣象廳預估周五前後可能發展為強烈颱風，中心氣壓最低可降至915百帕，暴風半徑上看330公里。依Google AI模式分析，白海豚將逐漸轉向西北、朝日本前進。另外，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，目前熱帶洋面呈現「三颱並存、一個發展中」的活躍型態，除白海豚外，還有FAUSTO、GENEVIEVE及熱帶系統93B同步發展，顯示近期熱帶洋面相當活躍。
白海豚颱風強又大！Google AI路徑朝日本前進
林得恩指出，熱帶性低氣壓TD14已於周一下午增強為今年第13號颱風「白海豚」，從最新衛星動態影像可見，白海豚的螺旋狀深對流雲帶與渦旋熱塔，正沿著快速發展中的低層環流中心（LLCC）西南側及南側持續增強。
目前海洋條件及大氣環境相當有利於颱風持續發展，包含深層風切變偏弱、海表溫度約29至31度、海洋熱焓量高達100至125千焦／平方公分，以及高層外流輻散明顯等，都是促使颱風出現極快速增強（ERI）的重要因素。
日本氣象廳（JMA）預估，白海豚有機會在周五（31日）前後增強為強烈颱風，中心最低氣壓可能降至915百帕（hPa），暴風半徑可達330公里，若預測成真，將成為今年繼辛樂克、米克拉及巴威之後，第4個達到強烈颱風等級的颱風，「可以說是一個又大、又強的颱風。」
至於後續路徑，林得恩分析，白海豚未來仍將受到太平洋高壓勢力變化主導。依據Google AI（FNV3）系集模式研判，颱風路徑將逐步由偏西轉向西北，沿著太平洋高壓脊延伸方向移動，大致呈東南至西北走向，朝日本方向前進。
不只白海豚！賈新興示警：三颱同步活動 熱帶洋面持續活躍
除了白海豚之外，氣象專家賈新興也在臉書分享最新衛星監測畫面指出，目前熱帶洋面呈現「三颱並存、一個持續發展」的情況，包括東太平洋的FAUSTO、GENEVIEVE，以及西太平洋的白海豚皆同步活動，另有編號93B的熱帶系統持續發展中，顯示近期熱帶洋面相當活躍。
賈新興表示，近期若安排前往日本，尤其8月6日至8月8日前往關東地區的民眾，應持續關注白海豚後續發展；至於是否會對台灣造成影響，仍須視颱風未來路徑、強度變化及季風槽後續演變，再持續觀察。
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林得恩指出，熱帶性低氣壓TD14已於周一下午增強為今年第13號颱風「白海豚」，從最新衛星動態影像可見，白海豚的螺旋狀深對流雲帶與渦旋熱塔，正沿著快速發展中的低層環流中心（LLCC）西南側及南側持續增強。
目前海洋條件及大氣環境相當有利於颱風持續發展，包含深層風切變偏弱、海表溫度約29至31度、海洋熱焓量高達100至125千焦／平方公分，以及高層外流輻散明顯等，都是促使颱風出現極快速增強（ERI）的重要因素。
至於後續路徑，林得恩分析，白海豚未來仍將受到太平洋高壓勢力變化主導。依據Google AI（FNV3）系集模式研判，颱風路徑將逐步由偏西轉向西北，沿著太平洋高壓脊延伸方向移動，大致呈東南至西北走向，朝日本方向前進。
不只白海豚！賈新興示警：三颱同步活動 熱帶洋面持續活躍
除了白海豚之外，氣象專家賈新興也在臉書分享最新衛星監測畫面指出，目前熱帶洋面呈現「三颱並存、一個持續發展」的情況，包括東太平洋的FAUSTO、GENEVIEVE，以及西太平洋的白海豚皆同步活動，另有編號93B的熱帶系統持續發展中，顯示近期熱帶洋面相當活躍。
賈新興表示，近期若安排前往日本，尤其8月6日至8月8日前往關東地區的民眾，應持續關注白海豚後續發展；至於是否會對台灣造成影響，仍須視颱風未來路徑、強度變化及季風槽後續演變，再持續觀察。