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NBA超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在費城76人（Philadelphia 76ers）的定位曝光！他在星光熠熠的陣容中，將不會只是一名單純的得分手。據最新報導指出，76人正準備將球權交還到他手中，讓他擔任主控的角色。ESPN的NBA內幕記者沙姆斯·查拉尼亞（Shams Charania）週一在《NBA Today》節目中指出，76人預期詹姆斯將在總教練尼克·納斯（Nick Nurse）的體系下，花費大量時間擔任控球後衛來發動進攻。查拉尼亞表示：「你想想看，還有誰比他更適合為馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）、恩比德（Joel Embiid）與艾吉康（VJ Edgecombe）創造機會？這些球員都具備得分能力，也都能從詹姆斯手中接獲傳球並轉化為得分。」對於這支已經擁有多名頂尖得分手的球隊來說，這項決定不是要求41歲的詹姆斯去霸佔球權，而是為了將他身邊隊友的潛力最大化。這項戰術計畫早有成功的藍圖。詹姆斯上一次擔任球隊的主要控球後衛，是在2019-20賽季效力於洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）時期，而那次實驗的結果非常完美。當季詹姆斯繳出場均25.3分、生涯新高且領跑全聯盟的10.2次助攻，外加7.8籃板與1.2抄截，投籃命中率達49.3%。他不僅入選了年度第一隊，更帶領湖人取得52勝19敗的戰績並奪下NBA總冠軍。他的組織能力在季後賽更顯珍貴。他在21場季後賽中場均貢獻27.6分、10.8籃板與8.8助攻；在總冠軍賽更提升至29.8分、11.8籃板與8.5助攻，順利拿下生涯第4座總決賽MVP。這也是詹姆斯長達23年職業生涯中唯一一次拿下聯盟助攻王。儘管自那之後，他通常以「控球前鋒」的身份作戰，但2019-20賽季的表現證明了，當他身邊圍繞著頂級終結者時，擔任全職控衛的他能帶來多大的破壞力。與詹姆斯過去帶領的許多球隊不同，76人不需要他每晚扛下沉重的得分重擔，馬克西能在轉換快攻中撕裂防線，布朗提供了頂級的側翼單打與突破能力，恩比德依舊是NBA最具統治力的內線猛獸，艾吉康身為年度新秀第一隊成員，為球隊注入了優異的空切與爆發力。讓詹姆斯擔任主控，能讓這些球員花更多時間去直接攻擊對手防線的缺口，而不是辛苦地自己創造投籃機會。這同時也有助於在漫長的賽季中保護詹姆斯。上賽季，詹姆斯在60場比賽中仍能繳出20.9分、7.2助攻與6.1籃板的成績，證明他即使即將迎來破紀錄的第24個賽季，依舊是一名頂尖的進攻發動機。