我是廣告 請繼續往下閱讀

在金州勇於自由市場錯失簽下勒布朗·詹姆斯（LeBron James）的機會後，柯瑞（Stephen Curry）過去幾天續約消息引起外界關注。原本詹姆斯的加盟有望讓柯瑞在職業生涯末期擁有一位超級巨星搭檔，但隨著詹姆斯宣布轉戰費城76人，外界開始流傳柯瑞可能離開勇士的說法，導致他離隊的賠率一度飆升。雖然知名記者西格爾（Brett Siegel）卻對此揣測嗤之以鼻，但許多主流媒體也開始進行討論，其中包括ESPN，分析師Evan Cohen認為夏洛特黃蜂或許是可能目的地。柯瑞若離隊會去哪？對此ESPN分析師Evan Cohen表示，「我認為柯瑞最終會在勇士隊結束他的職業生涯。話雖如此，現在，今天，是第一次可以合理地討論他是否會回到夏洛特。」黃蜂隊是柯瑞老爸當年打球的地方，柯瑞家族在當地有著特殊地位。根據預測市場平台Polymarket的數據，柯瑞高喊賣我並離開勇士的機率一度達到7%。知名籃球自媒體NBACentral也在社群平台X上發文表示：「在勇士未能網羅另一位球星後，柯瑞可能離開球隊的聲浪似乎正在發酵。根據Polymarket，他現在有7%的機率離開勇士。」然而，《ClutchPoints》的NBA權威記者西格爾隨即發文終結了所有揣測。西格爾在X上直言，考量到這位四屆NBA總冠軍得主的原則以及對球隊的忠誠度，柯瑞離開勇士是「不可能發生的情況」。「史蒂芬·柯瑞不會要求交易，」西格爾寫道，「任何相信這件事的人，根本不了解他是誰，也不懂他的價值觀。」在回覆另一篇貼文時，他更進一步補充：「我認識他，也認識他身邊親近的人。」現年38歲的柯瑞在現代NBA中展現了極為罕見的忠誠度，他整個職業生涯都奉獻給了勇士隊。自2009年被選中以來，他已經為這支球隊效力了17個賽季，並作為核心締造了奪下4座總冠軍的王朝。他也是目前NBA現役球員中，效力單一球隊時間最長的球員，下個賽季將是他身披勇士戰袍的第18個賽季。上個賽季，柯瑞場均上場30.9分鐘，繳出26.6分、4.7助攻與3.6籃板的成績，並第12次入選全明星賽。儘管因膝傷缺席了大量比賽，他依然是球隊的靈魂人物。可惜勇士最終僅拿下西區第10的戰績，賽季在附加賽黯然結束。多年來，柯瑞一直被視為NBA中最忠誠的球星之一。但在先前接受知名記者馬克·史皮爾斯（Marc J. Spears）採訪時，他曾透露了自己對勇士保持忠誠的原因，以及繼續留隊的條件。「到了最後，我依然會做出對我和我的職業生涯最有利的決定……我想要贏球。如果情況變成球隊只能在底部掙扎，而留下來只是因為你想留在這裡，那對我來說會非常困難。」柯瑞說道。目前的勇士距離爭冠球隊還有一段距離。在柯瑞之後，球隊的第二把交椅是格林（Draymond Green），支援陣容則包括波齊姆斯基（Brandin Podziemski）、波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）與梅爾頓（De'Anthony Melton）。此外，球隊仍在等待巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）的傷癒復出，這兩位球員預計要到2027年1月才能歸隊。勇士在過去幾個月一直積極尋找球星，並參與了涉及揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、傑倫·布朗（Jaylen Brown）的交易提案，以及詹姆斯的自由市場爭奪戰。預期球團未來仍會持續在市場上物色，盼能為柯瑞尋找一位得力的超級搭檔。