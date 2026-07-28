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丹佛金塊新星華生（Peyton Watson）季後和球隊因為續約鬧得有些不愉快，雙方在價碼上談不攏，金塊球團開出的4年7000萬美元合約，根本達不到華生的預期，甚至比去年布勞恩（Christian Braun）更低。隨著華生與金塊的續約談判分歧越來越大，湖人等球隊「趁虛而入」的挖角大門也隨之敞開。根據NBC體育記者庫爾特·赫林（Kurt Helin）報導，金塊最初向23歲的華生開出的報價，與球員的期望落差極大。赫林指出：「根據知名記者史坦（Marc Stein）的消息，金塊最初的報價約為4年7000萬美元（平均年薪1750萬美元）。這對華生來說無疑是種羞辱。因為就在一年前，同樣是這支球隊，給了布勞恩一份5年1.25億美元（平均年薪2500萬美元）的合約。然而，華生上個賽季的表現不僅完全輾壓布朗，對金塊而言也更具關鍵性。」華生一直被視為金塊未來的建隊基石，也是輔佐約基奇（Nikola Jokic）衝擊下一座總冠軍的重要拼圖。但就目前的局勢來看，他在丹佛的未來充滿了變數。史坦透露，華生甚至已經開始考慮接受價值650萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，以便在明年夏天成為完全自由球員。但赫林警告，這是一場極具風險的賭博。赫林寫道：「退一步說，假設金塊將報價提高到4年8000萬美元（平均年薪2000萬美元），華生仍可選擇接受合格報價，但這意味著他將把7350萬美元的保障薪資留在桌上。在一個充滿傷病風險且職業生涯相對短暫的運動中，即便金塊的報價偏低，那依然是能改變華生及其家人一生的鉅款，接受合格報價無疑是巨大的豪賭。」此外，赫林也提到，由於雙方僵持不下，華生與其經紀團隊曾試圖推動「先簽後換（Sign-and-Trade）」讓他轉戰其他球隊，據傳密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）與洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）都表達了興趣。然而，因為金塊在日前跟進了奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）為史賓賽·瓊斯（Spencer Jones）開出的2年1200萬美元合約，這導致金塊的薪資正式突破「第二土豪線」。根據聯盟規定，突破第二土豪線的球隊無法在先簽後換的交易中接收球員，這讓華生的交易方案幾乎胎死腹中。部分業界人士推測，雷霆為瓊斯開出報價其實是一場精明的戰略佈局，迫使金塊面臨「跟進報價突破第二土豪線」或「白白流失可用之兵」的雙輸局面。如今金塊確實越過了那條紅線，而華生依然是一名未簽約的受限制自由球員。目前尚不清楚湖人對華生有多大的興趣，但球隊確實正在市場上尋找側翼戰力，對庫明加（Jonathan Kuminga的舉動就說明了這一點。如果機會出現，湖人絕對會探索網羅這位年輕攻防一體新星的可能性。若能順利引進華生，這無疑將成為湖人今年夏天最夢幻的補強操作。