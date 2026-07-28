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▲老高與小茉雖然近期有更新影片，但因被認為有AI痕跡，而持續傳出遭到軟禁的傳聞。（圖／翻攝自老高與小茉YouTube）

有673萬粉絲訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」，去年開始一度停更3個月後，近日新影片又因跟以往有差異，而傳出夫妻倆因逃稅遭到中國軟禁的傳聞。不料昨（27）日，梁赫群妻子曬出一家三口跟老高的合照，透露在新加坡搭乘迪士尼郵輪巧遇對方，還透露小茉因戴帽子較低調，才沒有一起入鏡，這才打破了夫妻倆被消失的傳聞。梁赫群妻子昨日於FB曬出，一家三口在新加坡搭乘迪士尼郵輪與老高的合照，「郵輪巧遇老高與小茉，小寶很愛聽老高叔叔在頻道上說故事，好開心。」而據《三立新聞網》報導，梁赫群在回台後受訪時透露當天情況，表示一家都是老高粉絲，那天郵輪的一場表演快結束時，妻子認出老高，就前去詢問是否可以合照，對方也親切地馬上答應。至於小茉為何沒有一起入鏡，梁赫群也透露小茉當天打扮較為低調，戴著帽子，所以才沒有一起合照，並表示在5天4夜的行程中，只遇到老高與小茉一次。而梁赫群的一番言論，不僅打破外界瘋傳他們被軟禁的謠言，也破除了老高與小茉離婚的傳聞。梁赫群一家與老高的合照公開後，也引發許多討論，「妳這張照片正好幫老高闢謠，因為太多人說老高的YouTube頻道已經不是老高自己經營了，說他跟小茉已被中共軟禁之類」、「頻道不重要，老高沒事就好！」、「老高到底是多愛坐郵輪，看到好幾篇都是說在郵輪上遇到，但都不同時間」、「很高興終於知道了老高和老婆沒有離婚，謠言真的很可怕啊。」