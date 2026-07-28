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兒童被迫學狗爬！許淑華質疑教育局拖延23天才告發

遭質疑未報警失職？教育局：行政和司法不同 第一時間通報校安

台北市夏莉絲私幼爆出兒虐，甚至拿台北市長蔣萬安的感謝信和家庭合照作為宣傳招生。對此，台北市議員許淑華昨（27）日質詢教育局長湯志民時質疑，家長早在6月27日報案，警方6天內便察覺案情不單純，教育局卻遲至7月20日才向地檢署告發，足足晚了23天；涉案園所過去2年遭加強稽查8次，教育局卻仍未發現異常，怒批嚴重失職。針對私幼爆出不當管教，許淑華昨指出，曝光的監視器畫面可見幼童遭拖行、掌摑，甚至被迫趴地學狗爬，令人痛心，她並詢問湯志民，是否曾通報警方？對方卻無法明確說出時間點。許淑華整理案件時序表示，家長早在6月27日就自行向警方報案，6月30日又有3名家長報案，警方在6天內便察覺案件並非單純不當管教，但教育局直到7月20日才向地檢署告發，前後相差23天。她質疑，依《教保相關人員違法事件調查處理辦法》，主管機關知悉案件涉及刑事犯罪後，應立即通報警方，不能因家長已報案，就免除教育局的法定責任。許淑華也指出，涉案園所自2024年起就曾遭裁罰，依法應列為定期稽查對象，教育局並聲稱從2024年至2026年案發前已加強稽查8次，卻始終未發現園內虐童異常，顯示現行稽查機制存在重大漏洞。許淑華提到，近期已有多名受害家長在社群平台發文，表示孩子出現焦慮等身心反應，甚至需要至精神科就診，也影響家庭教養。她要求教育局在1個月內提出檢討報告，針對重大案件建立第三方稽查機制，並釐清教育局與警察局之間移送時間落差，避免家長被迫走上街頭自救。而針對許淑華提出的質疑，湯志民表示，行政與司法是2條不同的線，教育局6月26日接獲通報後，已同步完成校安及社安通報，並於6月28日得知家長報警、警方已介入；至於是否涉及虐童，行政調查仍須整理監視器影片、訪談及核對資料，才能完成調查，另一般稽查也會了解孩子的身體狀況與安全。