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NBA金州勇士今夏追逐詹姆斯（LeBron James）失敗後，如今又有球隊補強計畫內幕曝光。NBA權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，其實勇士早在上季交易截止日前，就有機會透過交易迎來波士頓塞爾提克明星前鋒布朗（Jaylen Brown），只是塞爾提克開出的4首輪籤代價實在太高，最終勇士選擇放棄。這一放棄讓不只錯過布朗，就連苦苦追求的詹皇最終也跟著去到76人。查拉尼亞近日在《The Stephen A. Smith Show》節目中爆料，勇士與塞爾提克曾針對布朗交易進行討論，內容包括多枚首輪選秀權、選秀交換權以及次輪籤。他表示：「勇士如果願意，大概付出4枚首輪籤左右，就有機會加入布朗爭奪戰。據我了解，雙方確實談過，只是勇士最後決定不接受這樣的代價。」根據報導，塞爾提克當時希望勇士交出大量未來首輪籤，而這些選秀權多半將落在柯瑞（Stephen Curry）退休或巔峰結束之後。勇士高層評估後，不願為了布朗一次賭上球隊未來，因此最終沒有完成交易。然而，事情後續發展卻讓勇士球迷更加扼腕。費城76人之後成功透過交易得到布朗，也因此進一步吸引詹姆斯（LeBron James）加盟。若勇士當時願意完成交易，或許今天與詹姆斯聯手衝冠的球隊就會是灣區大軍。查拉尼亞也指出，詹姆斯今夏挑選新東家時，對勇士現有陣容並沒有足夠信心。外界原先盛傳，詹姆斯一直在觀望勇士是否有機會交易來戴維斯（Anthony Davis），或是騎士是否能迎回厄文（Kyrie Irving）。查拉尼亞認為，如果勇士當時成功換來布朗或戴維斯，詹姆斯加盟金州的可能性將會大幅提升。可惜最終無論是布朗、戴維斯還是字母哥，勇士都未能如願補進，幾乎只能以原班人馬迎接新賽季。報導同時指出，布朗當時交易價值處於高點，塞爾提克原本希望利用他的高身價換回大量選秀資產，因此向勇士開出極高價碼。勇士除了需要送出大量首輪選秀權外，還得搭配薪資配平球員，甚至可能得送走巴特勒（Jimmy Butler）等主力，代價相當驚人，因此球團最終踩下煞車。有趣的是，塞爾提克最後與76人完成交易時，實際換回的籌碼僅有喬治（Paul George）與2枚選秀權，相較當初向勇士要求的「4首輪等級」包裹，明顯縮水不少，也讓外界認為，勇士雖然保住未來資產，但也錯過了改變爭冠版圖的重要機會。