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黃世杰主張補助健保費 羅楚東：不只靠話術也靠騙術

黃世杰批桃園交通執法「沒有人情味」 羅楚東：張善政任內死傷降低

民進黨桃園市長候選人黃世杰陸續拋出公車、托育、敬老卡升級等政見。對此，桃園市府新聞處長羅楚東昨（27）日重砲批評，相關政見未交代財源、執行方式與法規配套，形同「六大皆空」，甚至質疑黃世杰「不只靠話術，也靠騙術」。羅楚東並針對健保補助、敬老卡、科技執法、公共運輸及垃圾隨袋處理等議題逐項反擊，強調現任市長張善政已有具體政績，反觀黃世杰對桃園市政準備不足。針對民進黨桃園市長參選人黃世杰提出的市政主張，羅楚東昨批評，原本期待黃世杰能發揮前立委、前政務官的專業，但觀察至今，「空」已毫無懸念，批評很多、話術很多，真正涉及財源、執行方式、法規配套，甚至地方發展的基本認知卻「全都空」，質疑黃世杰提出的是「六大皆空」政見。羅楚東指出，黃世杰主張補助0至12歲及65歲以上健保費，卻從未交代每年所需經費。他表示，當時就曾建議黃世杰要求中央立即全面補助健保費，「一刻都不用等」，質疑是否因中央補助「要看顏色」才不敢提出，批評黃世杰至今仍停留在口號，證明「不只靠話術，也靠騙術」。至於敬老卡1200點政策，羅楚東也質疑是否全面開放購物、所需預算為何？認為黃世杰刻意不說明，是擔心難以自圓其說，強調市長張善政將秉持鼓勵長輩走出家門、參與社會活動的政策原意，提出更完整的做法。針對科技執法議題，羅楚東表示，張善政上任前一年，桃園交通死傷為全台第二高，上任後已連續3年下降，全國排名進步七名，背後代表數百個家庭免於破碎，批評黃世杰卻將成果形容為沒有人情味，是對市民生命財產極不負責任。談及公共運輸，羅楚東表示，桃園公共運輸使用率長期維持六都第三、全國第四，疫後更由111年的9.1%提升至113年的12.9%，成長幅度居六都第一，成果來自增加駕駛人力、強化幹線路網、深入偏鄉社區、引進優良業者及導入AI科技等多項政策，而非單靠補助。他也指出，前市長鄭文燦任內公共運輸市占率由104年的14.7%一路下降至111年的9.1%，創下新低，而黃世杰當時就在市府服務4年，如今卻宣稱有解方，是否具有說服力，就交由市民公斷。此外，羅楚東表示，垃圾隨袋處理仍在試辦階段，市府希望透過試辦蒐集各界意見、凝聚社會共識，目前並沒有正式上路時間表，若黃世杰反對應直接表明立場，不必透過話術迴避挑戰，批評其作法與當初放行SRF如出一轍。羅楚東最後表示，張善政上任3年多來，包括捷運綠線北段力拚年底通車、交通事故連續3年下降、引進公車新業者、公托公幼大幅增加、營養午餐及教科書全面免費、生生喝鮮乳等政策都逐步兌現，反觀黃世杰對市政「六神無主」，臨時端出「六大皆空」政見，真的非常不認真。